Джонсона освистали во время объявления об отставке

Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьера-министра, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.

На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат «вон» и «лжец».

«Худший премьер в истории», – отметил один из манифестантов, передает РИА «Новости».

Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.

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В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.

Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.

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