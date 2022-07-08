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Джонсона освистали во время объявления об отставке
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Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьера-министра, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.
На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат «вон» и «лжец».
«Худший премьер в истории», – отметил один из манифестантов, передает РИА «Новости».
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
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Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Борис Джонсон согласился уйти в отставку
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Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Би-би-си, iTV, Sky News и газета Times.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщает ведущий Би-би-си Крис Мэйсон. По его словам, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера Британии до осени, когда съезд партии Консерваторов изберет нового лидера.
По мнению изданий, если Джонсон официально не объявит об отставке и продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
Как сообщает «Интерфакс», в Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса.
Вслед за министром по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом подал в отставку министр технологий Крис Филип. «Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», – написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.
Также новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. «С большой печалью я должна уйти из состава правительства», – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
По информации источников, на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Свыше 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Увольнения продолжаются после того, как свои должности решили покинуть два ключевых министра в правительстве Джонсона – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, передает РИА «Новости».
Далее об отставке начали заявлять заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
Два министра Британии подали в отставку из-за недоверия Джонсону
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Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», – написал в Twitter министр финансов Риши Сунак, сообщает РИА «Новости».
Глава Минздрава Саджид Джавид также опубликовал заявление об уходе в Twitter. По его словам, он «потерял доверие» к премьеру.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
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Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии
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Британский премьер Борис Джонсон заявил министрам своего кабинета, которые попытались убедить политика освободить кресло ввиду череды отставок членов правительства, что не покинет свой пост, сообщил телеканал Sky News.
Как в свою очередь отметили источники телеканала ATV, Джонсон ответил министрам своего кабинета, посетившим в среду вечером резиденцию политика, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов, передает ТАСС.
Как утверждает издание The Times, министры призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов якобы выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает Press Association, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.
В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.
Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.
В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.
Ранее в среду Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Заместитель посла Британии задержан в Иране за шпионаж
Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает The Young Journalists Club (YJC) News agency.
Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА «Новости».
По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.
Напомним, в феврале иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету «Хабир Шекан» с дальностью полета 1450 километров, обладающую, как утверждается, высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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Джонсон объявил об отставке
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с заявлением об уходе с поста главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый, сообщает телеканал Sky News.
«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», – передает ТАСС его выступление на пороге официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.
При этом Джонсон призвал прямо сейчас начать процесс выбора нового лидера его партии.
«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что… процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», – сказал он.
Премьер рассказал, что пытался убедить коллег не менять правительство.
«В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому», – заявил он.
Также премьер добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.
«Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется», – подчеркнул он.
Кроме того, Джонсон выразил сожаление по поводу того, что оставит «лучшую работу в мире». «Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», – сказал он, добавив, что своему будущему преемнику окажет «всю поддержку, какую сможет».
В заключение Джонсон поблагодарил британскую общественность за оказанную ему «огромную привилегию».
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
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Захарова: Британским министрам привычнее призывать к смене глав других стран, чем своей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что британские министры привыкли добиваться смены глав других стран, в своей же они к таким же методам не прибегают.
«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа», – написала она в среду в своем Telegram-канале.
Позже Захарова задала в своем Telegram-канале еще один вопрос, касающийся главы британского правительства: «Как думаете, если бы Борис Джонсон был бы мужчиной, он бы ушел?»
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Джонсон назвал возможные причины ухода с поста премьера
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
В ходе выступления Джонсона в парламенте ему наряду с другими вопросами задали вопрос, при каких обстоятельствах он бы ушел в отставку. «Конечно, если бы были обстоятельства, при которых я понял, что правительство не может продолжать (работу) и выполнять мандат, который нам дали... то я бы ушел», – заявил Джонсон в парламенте, сообщает РИА «Новости».
Еще одним обстоятельством, при котором он мог бы уйти в отставку, Джонсон назвал отказ министров «помогать украинскому народу».
«Задача премьера в сложных обстоятельствах, когда ему поручен колоссальный мандат, – это продолжать работу. Это я и собираюсь делать», – добавил Джонсон.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Британские тори не будут отстранять Джонсона от руководства партией до понедельника
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Комитет британской Консервативной партии (тори) в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако на сколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Генпрокурор Англии призвала Джонсона уйти в отставку
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Генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, выразив желание принять участие в еще не объявленной предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии.
«Я поддерживала Бориса в течение многих лет, я горжусь, что работаю в его правительстве, тем, чего он достиг в вопросе Brexit, коронавируса, Украины. Я невероятно расстроена сегодня, это невыносимое чувство отчаяния и грусти в парламенте среди депутатов-консерваторов, потому что – и мне больно говорить это – для премьер-министра пришло время уйти», – приводит ТАСС слова генпрокурора Англии и Уэльса, сказанные Брейвермен в эфире телеканала ITV.
Отвечая на вопрос ведущего Роберта Пестона, будет ли она принимать участие в возможных выборах лидера партии, генеральный прокурор Англии и Уэльса сказала: «Буду честна с вами, Роберт, – я буду. Если объявят кампанию по выборам нового лидера партии, я внесу свое имя». С учетом того, что Консервативная партия победила на последних всеобщих выборах, новый лидер тори автоматически становится премьер-министром.
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Трасс назвала уход Джонсона правильным решением
Борис Джонсон, объявив об уходе с поста премьер-министра Великобритании, принял правильное решение, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в Twitter.
«Премьер-министр принял правильное решение... Сейчас нам нужно спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера», – передает ее слова РИА «Новости».
Джонсон в четверг выступил с заявлением об уходе с постов главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
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Захарова назвала бумерангом от дела Скрипалей грядущую отставку Джонсона
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что грядущая отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона – удар запущенного им же бумеранга, связанного с «делом Скрипалей».
В своем Telegram-канале она написала: «просят прокомментировать отставку Бориса Джонсона». «Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу: площадь Луганской Народной Республики, вл. 1», – добавила она.
Мария Захарова полагает, что «всем очевидно – либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике – основные характеристики, которые дают эксперты».
«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг», – написала она.
По ее словам, «он ведь точно так же покинул Терезу Мэй, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере». «На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали», – отметила Захарова.
Она заключила, что «мораль – не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об нее можно, ими же и подавившись».
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Однопартийцы Джонсона выразили недоверие премьеру на фоне нового скандала
Несколько депутатов от правящей Консервативной партии выразили недоверие премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на фоне очередного скандала.
Парламентарии Ли Андерсон, Крис Скидмор и Роберт Халфон в распространенных заявлениях выступили c критикой в адрес главы правительства, сообщает ТАСС.
«Я больше не испытываю доверия к премьер-министру в вопросе руководства им Консервативной партией. Премьер-министр дал ясно понять, что не будет меняться. Раз так, то настало время сменить премьер-министра», – указал Скидмор.
Халфон также обозначил готовность голосовать против Джонсона в случае проведения повторной процедуры по вотуму доверия премьеру.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
В Британии возмутились размером пенсии Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам более чем в 420 тыс. фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тыс. фунтов, сообщила газета Independent.
Согласно акту о пенсиях министерских и других сотрудников от 1991 года, члены парламента, уходящие в отставку, получают до 25% от их годовой заработной платы, отмечается в статье.
Это правило применяется независимо от причин и обстоятельств отставки, и выплаты получат даже министры, которые были назначены Джонсоном на должность всего лишь два дня назад, передает РИА «Новости».
Министры в правительстве зарабатывают от 22 до 67 тыс. фунтов стерлингов поверх их зарплаты, получаемой в качестве членов парламента, сам Джонсон получает дополнительные 75 тысяч, сообщает Independent.
Таким образом, Риши Сунак и Саджид Джавид, бывшие министры финансов и здравоохранения соответственно, подавшие в отставку два дня назад, могут получить около 17 тыс. фунтов стерлингов.
Сам Джонсон получит около 19 тыс. фунтов стерлингов, говорится в статье.
Такие цифры возмутили британцев, потому что в случае отставки чиновники не остаются без работы, а просто возвращаются к роли рядовых членов парламента, где получают стандартную зарплату в более чем 84 тыс. фунтов, отмечает газета. Оппозиция призывает Джонсона отказаться от выплат.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.