Путин выразил надежду на выполнение Сербией обязательств по NIS

Tекст: Ольга Иванова

Путин на итоговой пресс-конференции отметил, что Россия рассчитывает на исполнение Сербией всех обязательств по совместной акции «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), о чем сообщает ТАСС. По его словам, межправительственное соглашение с Сербией предполагает отсутствие рестрикций в отношении данной коммерческой структуры.

Путин подчеркнул: «Мы исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства. Иначе возникает вопрос: «Как вкладывать деньги в экономику страны? Где гарантии безопасности, если даже межправсоглашения не работают?»

Он отметил, что Россия столкнулась с продолжающимся санкционным давлением, несмотря на сложившееся внешнее стремление наладить сотрудничество с Сербией. Это давление касается и компании «Газпром нефть», которая владеет NIS и вложила в нее более 3 млрд долларов, превратив предприятие в одного из ключевых налогоплательщиков Сербии.

Путин назвал ситуацию непростой, но выразил надежду, что сербское руководство будет придерживаться договоренностей в интересах обеих стран.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что проевропейские министры и представители оппозиции требуют от властей национализировать компанию NIS, находящуюся под контролем российского капитала, на фоне санкций США.

Скупщина Сербии в начале декабря утвердила проект бюджета на 2026 год, в котором зарезервировано 164 млрд динаров для возможной национализации NIS. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что судьба компании решится 15 января, если до этого срока контрольный пакет не будет передан третьей стороне.