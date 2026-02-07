Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.5 комментариев
Дипломат Иванов: Российская сторона ждет вывода экспертов по гибели Свечникова
Российская сторона ожидает официальных выводов экспертов по причинам гибели пловца Николая Свечникова, чьё тело было найдено в Босфоре спустя пять месяцев., заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Российская сторона ожидает официальных выводов экспертов по обстоятельствам гибели пловца Николая Свечникова, сообщил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов накануне Дня дипломата, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул: «Как вы знаете, поиски Н. Свечникова велись продолжительное время. Были подключены и сотрудники генерального консульства в Стамбуле, и местные поисково-спасательные отряды. К нашему большому сожалению, турецкая сторона официально объявила о том, что недавно обнаруженное неподалеку от места заплыва тело принадлежит россиянину. Как думается, с учетом всех обстоятельств этой истории, было бы правильнее дождаться выводов экспертов».
Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта по плаванию, пропал 24 августа прошлого года во время участия в межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив. Его исчезновение заметили лишь через несколько часов после старта соревнования в Стамбуле.
Проведенный 21 января ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит именно российскому спортсмену, а на следующий день его опознали родители.
24 января тело Николая было доставлено самолётом из Стамбула в Москву. Семья пловца уже обратилась в прокуратуру Стамбула с жалобой на организаторов заплыва, требуя возбудить уголовное дело; эту информацию ранее подтвердил адвокат семьи Альперен Чакмак.
Пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище в Одинцове.
Межконтинентальные соревнования по плаванию, в которых участвовал Свечников, проходят в Стамбуле с 1989 года под эгидой Олимпийского комитета Турции и проводятся уже в 38-й раз.