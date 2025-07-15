Tекст: Ирма Каплан

«На Великобурлукском направлении враг начал использовать заградотряды, не позволяя отступить подразделениям теробороны и 143 омбр с занимаемых позиций южнее села Меловое. «Северяне» продолжают продвигаться вглубь Харьковской области, уничтожая живую силу и сжигая технику врага», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

Штурмовики «Северян» наступают в селе Дегтярное (Волчанский район), продвигаются в лесных массивах. За прошедшие сутки они преодолели более чем 600 метров, закрепляются на занятых позициях.

«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 11 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. В Волчанске и лесных массивах зачищены 14 домовладений в городской застройке, враг выбит из четырех опорпунктов в окрестностях райцентра», – добавили бойцы.

В очередной раз солдаты ВСУ пытались прорваться из Павловки в приграничный поселок Новый Путь, но большая их часть была уничтожена.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова.

Днем ранее на Теткинском направлении украинские войска за сутки не совершили ни одной попытки прорыва на российскую территорию.