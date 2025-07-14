Tекст: Антон Антонов

Как сообщает «Северный Ветер», ВСУ «восстанавливали боеспособность за счет насильно мобилизованных украинцев», которые прибыли с полигонов во Львовской и Одесской областях Украины. В свою очередь, российские силы выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов у Бессаловки.

На Сумском направлении ВСУ также потеряли один опорный пункт в приграничном лесном массиве. «Северяне» продвинулись к южной части Юнаковки и выбили ВСУ из наблюдательных пунктов в прилегающих лесополосах. ВСУ пытались пять раз контратаковать у села Садки, а также в районе Андреевки и Яблоновки. Из 30 задействованных ВСУ военных большинство было ликвидировано, девять «остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения», некоторым удалось сбежать.

На Харьковском направлении идут бои за Дегтярное в Волчанском районе, а также зачистка лесных массивов вдоль границы в районе села Меловое. На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы десять штурмовых групп ВСУ. Украинские войска потеряли крупный опорный пункт в Волчанске.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 150 человек.