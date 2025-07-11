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Марочко сообщил о переброске наемников НАТО под Харьков
Вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, командование вооружённых сил Украины перебросило к Харькову иностранных наёмников, подготовленных в шести странах НАТО, передает ТАСС. Марочко отметил, что после короткой паузы радиоэлектронная разведка зафиксировала переговоры на иностранных языках на линии соприкосновения северо-западнее Харькова. По его словам, «на данный момент в этом районе подтверждено присутствие в рядах вооружённых формирований Украины представителей шести государств, входящих в Североатлантический альянс».
Марочко подчеркнул, что особенности общения и переговорный стиль указывают на западную военную подготовку и опыт участия этих наёмников в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине.
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