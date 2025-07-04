Военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового

Эксперт Онуфриенко: Освобождение Мелового приблизит взятие Купянского укрепрайона

Tекст: Олег Исайченко

«Освобождение Мелового в Харьковской области создает значительную угрозу для местной группировки ВСУ. Достигнутые успехи позволят нам продолжить охват Купянского укрепрайона, который является для противника основным на этом направлении», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, выбранная тактика позволяет расширить плацдарм без форсирования реки Оскол. У освобождения Мелового есть и еще одн немаловажное значение: благодаря значительному увеличению площади подконтрольной нам территории, гораздо меньше дронов- камикадзе противника смогут добраться до российских переправ», – продолжил собеседник.

«По мере расширения плацдарма для противника возникает еще большая угроза, так как по суше мы можем оперативно перебрасывать подкрепления. ВСУ вряд ли сумеют угадать, копим ли мы силы для удара по Купянску, или пойдем на северо-запад в направлении Печенежского водохранилища, чтобы отсечь от территории противника почти 50 тыс. кв. км.», – заключил Онуфриенко.

Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило, что российские силы освободили Меловое Харьковской области. «Нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств», – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в результате серии российских ударов в Харьковской области повреждены склад, пункт работы мобильных средств ПВО и временная база военных. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрывы и детонация произошли в районе аэродрома Коротич, который используется ВСУ для подготовки пилотов и запуска БПЛА.