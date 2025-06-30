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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как не превратить национальный мессенджер в инструмент тотального контроля

    Реальные страхи от будущего внедрения нового государственного цифрового суперсервиса, могут быть связаны с так называемым «социальным рейтингом». Формирование профиля «благонадежности» при помощи мессенджера станет отходом от цифрового суверенитета и переходом к цифровому контролю – это та грань, которую не стоит пересекать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    30 июня 2025, 09:31 • Новости дня

    Ударами в Харьковской области поражены объекты ВСУ

    Подполье сообщило о поражении склада и позиций мобильных средств ПВО ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ударов в Харьковской области на Украине повреждены склад, пункт работы мобильных средств ПВО и временная база военных, где произошли взрывы с детонацией.

    В результате ударов по Харьковской области были поражены склад, пункт работы мобильных средств ПВО и пункт временной дислокации военных ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    Лебедев заявил: «Харьков и область… Есть попадание в склад, была слышна продолжительная детонация, есть попадание по пункту, откуда работали мобильные средства ПВО. И есть удар по ПВД с добровольцами ВСУ. Были слышны и видны скорые».

    Он также отметил, что взрывы и последующая детонация были зафиксированы в районе аэродрома Коротич, который, как отмечается, сейчас используется ВСУ для подготовки пилотов и запуска беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сумской области были поражены позиции ВСУ, включая базу иностранных наемников в одном из отельно-ресторанных комплексов.

    Российские силы нанесли удар по заводу в Днепропетровской области, где ремонтировалась техника НАТО.

    А в результате ударов по Сумской области также уничтожили склады, вышки связи, технику и пункты ВСУ, находившиеся рядом с линией фронта.

    29 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области обнаружили агитационные листовки, стилизованные под пятитысячные купюры и содержащие опасный QR-код.

    Украинские агитационные листовки, оформленные как пятитысячные купюры и снабженные QR-кодом, были найдены в Суджанском районе Курской области, передает РИА «Новости». На подделках напечатаны украинские лозунги и размещен QR-код, с помощью которого украинские спецслужбы намереваются получить доступ к чужим мобильным устройствам.

    В силовых структурах объяснили, что подобная схема типична для мошенников: человек может отреагировать на внешний вид банкноты и перейти по QR-коду, после чего его смартфон оказывается под угрозой взлома. «Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», – заявил собеседник агентства.

    Силовики отметили, что подобная практика распространения поддельных документов с QR-кодами активно используется для киберпреступлений, представляя угрозу безопасности личных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ после временного занятия Суджи распространяли листовки с информацией о введении комендантского часа. Несколько украинских военных позже сдались в плен благодаря работе российской звуковещательной платформы. Для информационного сопровождения нападения на Курскую область украинское ЦИПСО создало серию фальшивых сообщений и провокаций.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4х4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

    Украинские военные бросают поврежденные и сломанные бронеавтомобили под Купянском в Харьковской области, опасаясь эвакуации техники из-за активной работы российских дронов, передает РИА «Новости». Как рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным «Контора», одной из таких брошенных машин стала Oncilla 4х4 – совместная польско-украинская разработка на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б».

    «При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась – и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику противника. Естественно, мы ее уничтожаем», – сообщил офицер.

    Он отметил, что расчеты БПЛА группировки «Запад» активно работают в этом районе, не позволяя ВСУ эвакуировать технику. По его словам, российская пехота также продвигается на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском направлении.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    30 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Российские войска выбили ВСУ из Дачного в Днепропетровской области

    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР, сейчас продолжается зачистка населенного пункта.

    Российские войска выбили украинских военных из села Дачное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Дачное стало первым населенным пунктом в Днепропетровской области, откуда подразделения ВСУ были полностью выбиты. В настоящее время там идет зачистка территории от оставшихся очагов сопротивления.

    Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. Рядом находятся села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, согласно информации Минобороны России, ранее были освобождены от ВСУ и находятся на территории ДНР.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит».

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    29 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили, это стало результатом активных и решительных действий российских военных на данном участке фронта.

    В Минобороны также заявили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, все поставленные цели были достигнуты. В ведомстве подчеркнули, что назначенные объекты были поражены.

    Отмечается, что российские подразделения продвигаются на ряде направлений. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение различным украинским подразделениям, уничтожено свыше 190 военнослужащих, техника и артиллерия. На западном направлении потери украинских формирований составили до 220 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, артиллерия и склады боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, в Донецкой народной республике российские силы улучшили позиции, уничтожив до 160 военнослужащих противника, а также бронетехнику, артиллерию и склады. В других районах ДНР потери украинских формирований превысили 400 человек, уничтожены американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», автомобили и артиллерия.

    Подразделения «Восток» и «Днепр» также нанесли значительный урон украинским силам, уничтожив десятки военнослужащих, технику, артиллерию, беспилотники и склады боеприпасов в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, заявили в Минобороны.

    Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по радиолокационным станциям и объектам производства беспилотников в 133 районах. Средствами ПВО было сбито более ста беспилотников и управляемая ракета «Нептун». С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, свыше 66 тыс. беспилотников, более 24 тыс. танков и бронемашин, а также другая техника и вооружение, уточнили в ведомстве.

    В пятницу сообщалось, что в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    29 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о выходе Украины из Оттавской конвенции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о начале процедуры выхода Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, в ожидании дальнейшего обсуждения в парламенте.

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции, передает ТАСС. Этот международный договор предусматривает запрет использования, накопления и производства противопехотных мин.

    Костенко написал на своей странице в социальной сети, что ему сообщили о подписании соответствующего указа главой государства. Парламентарий уточнил: «Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин».

    По его словам, следующим этапом станет рассмотрение вопроса в Верховной раде. На данный момент текст указа Зеленского не опубликован на официальном сайте президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония направили в ООН уведомления о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Сейм Польши одобрил решение о выходе страны из этого международного соглашения.

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    29 июня 2025, 18:27 • Новости дня
    Военный врач сообщил о прорыве применения сухой плазмы в ходе СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских военных госпиталях сухая плазма стала ключевой технологией для помощи раненым при задержках эвакуации из-за атак FPV-дронов.

    Массовое внедрение сухой плазмы в госпиталях группировки войск «Днепр» стало значимым событием в военной медицине, передает РИА «Новости». Военный врач-анестезиолог с позывным «Ардуан» сообщил агентству, что инновация позволила компенсировать задержки в эвакуации раненых, вызванные атаками украинских FPV-дронов на эвакуационные группы.

    Капитан медицинской службы отметил, что благодаря введению лиофилизированной плазмы военным медикам удается оказывать эффективную помощь прямо на линии соприкосновения. «Время, потерянное из-за FPV-дронов, компенсируется применением сухой плазмы», – подчеркнул военврач.

    Он добавил, что сухая плазма – разработка российских ученых – поступила в массовое применение именно во время СВО. «Мы ее достаточно широко применяем. Разработка замечательная», – сказал врач. На подготовку раствора требуется всего три-четыре минуты.

    Сухая плазма универсальна: четвертая группа подходит для переливания без определения группы крови, а использовать ее может даже санинструктор без специального образования. Для процедуры достаточно 250 миллилитров физраствора, инфузионной системы и соответствующих условий хранения.

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    30 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Рогов рассказал о судьбе пропавших без вести в Крынках солдат ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Крынки на левом берегу Днепра стало местом гибели значительного числа бойцов украинской армии, пытавшихся форсировать реку, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», – заявил РИА «Новости» Рогов.

    Он отметил, что режим Владимира Зеленского самозабвенно отправлял своих солдат на смерть, а так может поступать только потерявшийся в реалиях тиран, уверенный в безнаказанности за военные и античеловеческие преступления, добавил Рогов.

    Село Крынки на левом берегу Днепра ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. ВС России выбиты оттуда противника и зачистили окрестности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения российских войск продолжают проводить боевые рейды в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки на правом берегу Днепра Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.


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    30 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Военный эксперт допустил уничтожение ВС России бункера Зеленского во Львове

    Tекст: Ирма Каплан

    По сообщению пророссийского подполья, российские военные во Львове после ночной массированной атаки уничтожили «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер, который вполне мог оказаться спецсооружением или командным пунктом Владимира Зеленского.

    «Это серьезные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», – рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Он уточнил, что еще в советские времена во Львове находились укрепленные сооружения для запасного командного пункта всех армий Варшавского договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

    В мае Times писала о том, как в первые дни спецоперации России на Украине Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис.

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    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    30 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская авиация в тандеме со средствами ПВО лишает ВСУ какого-либо шанса на конкуренцию в небе, не говоря о преимуществах в воздушном бою, пишет Military Watch Magazine.

    «Все F-16, поставляемые ВВС Украины, были ранними разработками времен холодной войны, авионика которых, как считается, давно устарела, что является основным фактором, ставящим их в невыгодное положение», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Еще одним невыгодным для ВСУ фактором журнал называет то, что F-16 до поставок Украине эксплуатировались в течение десятилетий, что значительно увеличило необходимость в техническом обслуживании и эксплуатационных расходах, в то время как подавляющему большинству российских истребителей менее 15 лет.

    «Восемьдесят пригодных для полетов истребителей F-16 были предоставлены Украине членами НАТО в качестве помощи, в том числе 30 F-16 из Бельгии, 24 – из Нидерландов, 19 – из Дании, 12 –из Норвегии, причем Норвегия и США обязались утилизировать непригодные для полетов самолеты на запчасти», – сказано в статье.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Также MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ, прибытие которых в Польшу из австралийской армии подтвердили фото.

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    30 июня 2025, 06:43 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об усилении ВСУ на Теткинском направлении медиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командование ВСУ перебросило на Теткинское направление прошедших подготовку в Британии «офицеров», часть из которых была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

    При этом, по словам бойцов, на Теткинском и Глушковском направлениях активность противника снизилась после существенных потерь на выходных, сообщил неофициальны Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 16 безуспешных контратак: на направлении Яблоновки, две в районе Алексеевки, три в окрестностях Андреевки, четыре рядом с селом Садки и шесть в Юнаковке», – сказано в сообщении.

    ВСУ в 16 контратаках задействовали более 110 человек, из которых более 50 были  уничтожены, свыше 30 остались раненными, остальные бежали в обратном направлении.

    Десантники «Северян» зачистили несколько домовладений в Юнаковке, с упорными боями продвинулись на более чем 850 метров в лесных массивах Сумского района.

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили десять штурмовых групп ВСУ с автомобильной техникой и средствами связи.

    В Волчанске продвинулись на более чем 300 метров и выбили противника из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – рапортовали бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    29 июня 2025, 21:08 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ между реками Волчья и Мокрые Ялы

    Tекст: Ольга Иванова

    В район освобожденных на этой неделе сел Шевченко, Ялта и Красная Звезда в ДНР перебрасываются новые резервы ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил о переброске ВСУ резервов в район сел Шевченко, Ялта и Красная Звезда, находящихся между реками Волчья и Мокрые Ялы в Донецкой Народной Республике. По словам Пушилина, российские войска быстро освободили эти населенные пункты на великоновоселковском направлении, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил: «Эта вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее, здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление, резервы именно на это направление, потому что это чувствительные такие населенные пункты». Он подчеркнул, что ситуация в районе остается напряженной, поскольку украинские силы пытаются вернуть контроль над ключевыми позициями.

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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