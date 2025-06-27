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Удар нанесен по заводу, ремонтировавшему технику НАТО в Днепропетровской области
Подполье заявило об ударе по заводу ремонта техники НАТО в Днепропетровской области
В Днепропетровской области был нанесен удар по заводу, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.
Удар по заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали технику НАТО, был нанесен накануне, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Он отметил, что объектом атаки стал Новомосковский трубный завод, который, по его словам, занимается ремонтом и подготовкой тяжелой техники НАТО к боям, передает РИА «Новости»
Лебедев заявил: «Новомосковский трубный завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.
Накануне глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о взрывах в городе Самар, который находится в нескольких километрах к северу от Днепропетровска.
Напомним, накануне российские военные уничтожили склады, вышки связи, технику и пункты ВСУ в Сумской области рядом с линией фронта. Подполье также заявило о поражении железнодорожных узлов ВСУ в Днепропетровске.