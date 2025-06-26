Tекст: Мария Иванова

Удары были нанесены по транспортным узлам и складам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

По его словам, «Херсонская область – один удар по складам боеприпасов, Днепропетровская область – три удара по железнодорожным узлам и складам техники, объектам железнодорожной инфраструктуры, Запорожская область – один удар по складам и транспортным узлам, поддерживающим группу ВСУ на южном направлении».

Также, по данным подполья, удар был нанесен по скоплению украинских войск на херсонском направлении в Николаевской области. Лебедев отметил, что эти удары затронули важные логистические и инфраструктурные объекты, используемые для снабжения и поддержки украинских подразделений.

Запорожская и Херсонская области стали субъектами России после референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает их легитимности и продолжает наносить удары по этим территориям. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской и 75% Херсонской областей, тогда как город Запорожье и часть территории на правобережье Днепра, включая Херсон, остаются под контролем украинских войск.

Кроме того, по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления территориальной обороной и узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области также были нанесены удары, сообщил Лебедев. Он уточнил, что «Харьковская область – пять ударов: склады ГСМ, пункты управления теробороны, узлы ПВО».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области ударом была поражена база, где иностранные офицеры обучали украинских военных диверсионным действиям на воде.

Ранее в районе Нежина в Черниговской области и на подконтрольной украинским военным территории Запорожской области удары нанесены по складам и позициям ВСУ. А в селе Ивашки Харьковской области ударом ВС России повреждены здание с украинскими военными, склад боеприпасов и станция обслуживания техники.