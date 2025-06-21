Подполье сообщило об ударе мини-СТО и складу снарядов ВСУ в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

В Харьковской области был нанесен удар по селу Ивашки, где находились украинские войска, а также по постройкам, в которых, по данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, обслуживалась техника и хранились снаряды, передает РИА «Новости».

Лебедев сообщил, что в Богодуховском районе, в селе Ивашки, были повреждены строение, в котором, по его словам, украинские военные находились без разрешения владельцев, гараж и хозяйственные постройки, где украинские военные обустроили мини-станцию техобслуживания и склад снарядов.

Кроме того, по словам Лебедева, во время удара в селе Николаевка Изюмского района были поражены две артиллерийские установки.

Ранее сообщалось, что в Харькове и Сумах ранее прогремели взрывы.

Удар по базе отдыха в Одесской области, по предварительным данным, ликвидировал центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими наставниками.