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В Харьковской области нанесен удар по СТО и складу ВСУ
Подполье сообщило об ударе мини-СТО и складу снарядов ВСУ в Харьковской области
В селе Ивашки Харьковской области ударом ВС России повреждены здание с украинскими военными, а также постройки, где размещались склад боеприпасов и станция обслуживания техники, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В Харьковской области был нанесен удар по селу Ивашки, где находились украинские войска, а также по постройкам, в которых, по данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, обслуживалась техника и хранились снаряды, передает РИА «Новости».
Лебедев сообщил, что в Богодуховском районе, в селе Ивашки, были повреждены строение, в котором, по его словам, украинские военные находились без разрешения владельцев, гараж и хозяйственные постройки, где украинские военные обустроили мини-станцию техобслуживания и склад снарядов.
Кроме того, по словам Лебедева, во время удара в селе Николаевка Изюмского района были поражены две артиллерийские установки.
Ранее сообщалось, что в Харькове и Сумах ранее прогремели взрывы.
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