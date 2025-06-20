Взрывы прогремели в Харькове и в Сумах

У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.6 комментариев
У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.6 комментариев
Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.10 комментариев
Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.15 комментариев
Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ
В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.
По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.
Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.
Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.
Протест стал самым массовым со времен конфликта с Россией, на городские улицы вышло около тысячи человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.
Демонстранты собрались перед Домом профсоюзов. По их мнению, агентство отнимает у них земли и право на голос. Недовольные поставили ультиматум властям: те должны или назначить военного руководителя ведомства, или протестов станет больше.
Руководство киевского режима пока не реагировало на эти заявления.
Обмен прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
После этого бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, 9 июня первая группа молодых военных, удерживаемых на территории, контролируемой Киевом, была возвращена на родину в рамках договоренностей с украинской стороной. Еще ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой.
Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА
Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.
По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.
«На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.
Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.
В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.
Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».
Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.
Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.
Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.
По словам источника РИА «Новости», российский паспорт Лорак был выдан 9 июня, она оставила в документе прежнее имя – Каролина.
В марте 2024 года стало известно о поданном певицей заявлении на гражданство России. После сообщений об этом появилась информация, что Лорак, выехав из России, обновила украинский паспорт.
Лорак родилась в Черновицкой области Украины и в 2008 году получила звание народной артистки Украины. После 2014 года певица не выступала на Украине и постоянно жила в России, где неоднократно становилась лауреатом крупных музыкальных премий, включая «Золотой граммофон» и «Песню года». После начала Россией спецоперации на Украине певица взяла творческую паузу, но позже вернулась на сцену.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.
Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.
Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.
Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.
Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.
Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.
Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.
Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.
Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.
«На Сумском направлении противник, перебрасывая элитные подразделения из других областей, пытается остановить продвижение «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Продолжаются «ожесточенные бои» в Юнаковке, зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах Сумского района. Отражены восемь контратак ВСУ: три – в окрестностях Андреевки, две – около Алексеевки, две – в Юнаковке и одна – около села Садки. У Андреевки идут «наиболее ожесточенные бои», сообщил «Северный Ветер». Из более чем 50 бойцов ВСУ, которых отправили в контратаки, ликвидированы свыше 30 человек, «остальные бежали, бросив раненных».
«Враг не оставляет попыток прорыва на Теткинском и Глушковском направлениях. Каждый день командование ВСУ отправляет на убой штурмовые группы, которые уничтожаются «Северянами». Потери оккупантов давно превысили 2 тыс. человек, а социальные сети полны объявлений о поиске пропавших без вести ВСУшников», – говорится в сообщении.
Указывается, что попытки «просочиться» в направлении Теткино предпринимались ВСУ из окрестностей Рыжевки. Также была попытка прорваться на российскую территорию из Бессаловки и Искрисковщины. Кроме того, украинские штурмовики выдвигались в направлении поселка Новый Путь. Часть украинских военных уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории.
На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ, минометный расчет и ПУ БПЛА.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области.
С 14.00 до 16.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Ростовской областью, два – над Волгоградской, один – над Астраханской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.
Утром в четверг над Ростовской, Тульской областями и Крымом уничтожили четыре украинских дрона.
Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около пунктов Новосергеевки, Петровского, Гродовки, Красноармейска и Русина Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab.
Между тем подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Сечи, Алексеевки, Писаревки, Андреевки, Рыжевки и Кондратовки Сумской области.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Резниково Харьковской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Колодезным, Песчаным, Купянском Харьковской области и Кировском ДНР.
Противник потерял более 200 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Выемки, Миньковки, Федоровки, Клебан-Быка и Константиновки ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Поддубного, Веселого ДНР, Гуляйполя Запорожской области и Степового Днепропетровской области.
ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Малой Токмачки, Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Уничтожены до 85 военнослужащих противника, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Накануне сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области
Ранее они освободили Ульяновку в ДНР, а конце прошлой недели освободили Зеленый Кут в ДНР.
В Telegram-канале ведомства указано, что с 21.20 по московскому времени 18 июня до 6.40 19 июня были сбиты беспилотники самолетного типа: 19 – над Брянской областью, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, пять – над Ростовской, пять – над Крымом.
Также по три беспилотника были уничтожены над Белгородской и Астраханской областями, два – над Рязанской областью и один – в Московском регионе.
Накануне в результате работы сил противовоздушной обороны в нескольких регионах России были уничтожены 13 самолетных беспилотников, атаковавших территории России и Крыма.
Politico: Ермак в США называл команду Трампа «российскими агентами»
Издание пишет, что Андрей Ермак в частных разговорах с союзниками высказывал обвинения в адрес чиновников администрации Дональда Трампа, называя их «российскими агентами». В частности, речь шла о спецпосланнике США по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе, который неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что визит Ермака в Вашингтон в начале июня был крайне неудачным. По информации источников Politico, американские политики не понимали цели его визита, а встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент. В конечном итоге Ермак случайно столкнулся с американским чиновником в коридоре. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса не отреагировал на запрос о встрече.
Politico также пишет, что Ермак вызывает раздражение у политиков из обеих партий в США, а беседы с ним описываются как напряженные и сложные. Один из источников назвал Ермака «двухпартийным раздражителем». В Белом доме отметили его резкость и требовательность и считают, что он плохо ориентируется в политике США. Поведение Ермака, по мнению издания, может вдохновить республиканцев и сторонников Трампа на прекращение поддержки Украины.
Ранее в Верховной раде Украины отметили усиление полномочий главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Андрей Ермак привез Владимиру Зеленскому из США только плохие новости.
«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.
Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.
Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.
«Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.
По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.
Программа «Днепр» по использованию конверсионных межконтинентальных баллистических ракет РС-20 для выведения полезной нагрузки на орбиту официально завершена, заявил бывший командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Николай Соловцов.
Ракеты для этой программы разрабатывались КБ «Южное» и производились на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Оператором космических запусков выступала компания «Космотрас», а старты осуществлялись с площадки Байконур и базы Ясный в Оренбургской области, напоминает ТАСС.
В период с 1999-го по 2015 год было проведено 22 запуска ракеты-носителя «Днепр», из которых 21 прошел успешно. Ракета представляла собой трехступенчатую конструкцию, где первые две ступени были штатными ступенями МБР РС-20 и не требовали модификаций.
Стартовая масса ракеты-носителя «Днепр» составляла около 210 тонн, а она могла выводить полезный груз массой до 3,7 тонны на высоту от 300 до 900 км. Среди заказчиков запусков были многочисленные зарубежные компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассмотрели происхождение новой баллистической ракеты на Украине. Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина не смогла бы произвести баллистическую ракету без западной помощи.