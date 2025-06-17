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Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
«РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot
Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны, где, предположительно, находились американские комплексы Patriot, сообщили военкоры.
Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».
В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.
По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».
Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.