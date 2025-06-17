Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.2 комментария
В Киеве после взрывов произошло повреждение критической инфраструктуры
Глава МВД Украины сообщил о повреждении критической инфраструктуры после взрывов в Киеве
В результате серии взрывов в Киеве зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По словам Клименко, в Киеве в результате серии взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, министр не сообщил, передает ТАСС.
Между тем, украинское издание «Страна» сообщило о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева.
Агентство ТСН информировало о заметном ухудшении качества воздуха в Киеве после происшествий.
Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины, такие данные приводятся на официальном сайте оповещения граждан. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Информация о возможных новых инцидентах пока не поступала.
На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.