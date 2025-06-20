Tекст: Мария Иванова

Центр подготовки диверсантов ВСУ с участием инструкторов из Британии был поражен в Одесской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, «есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее».

Также стало известно о поражении подразделения ВСУ с бронетехникой в Сумской области. Лебедев уточнил, что удары были нанесены не по самому городу Сумы, а по пригородным районам в Хотенском направлении. По данным подполья, в течение получаса по подразделению было нанесено как минимум три удара.

Накануне подполье сообщило об уничтожении распределительного пункта и базы наемников ВСУ в Шостке. Подполье также заявило об уничтожении штаба ВСУ и узла НАТО в Харьковской области.