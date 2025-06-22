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    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    19 комментариев
    22 июня 2025, 18:02 • Новости дня

    ВС России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Нежина Черниговской области и на подконтрольной украинским военным территории Запорожской области были нанесены удары по складам и позициям ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Черниговская область – два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы – работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область – два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района», – заявил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев заявил, что в селе Ивашки Харьковской области ударом ВС России повреждены здание с украинскими военными, а также постройки, где размещались склад боеприпасов и станция обслуживания техники.

    Кроме того, подполье сообщило о поражении центра подготовки диверсантов под Одессой.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

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    21 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум

    Рогов сообщил, что в Сумах ожидают присоединения к России

    Tекст: Александра Юдина

    Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что горожане верят в развитие и созидание только вместе с Россией, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что киевские власти всегда уделяли Сумам и их жителям мало внимания, что выражалось в пренебрежительном отношении и выкачивании ресурсов без повышения уровня жизни.

    По словам Рогова, в составе России у Сум будет счастливая судьба, и он не сомневается в этом. Также он уточнил, что на Украине Сумы остаются забитым и забытым регионом.

    Сумы – административный центр Сумской области, где проживает более 268 тыс. человек. Регион граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    22 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

    Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

    «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

    Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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    19 июня 2025, 20:29 • Новости дня
    Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне неудач на фронте на Украине Киев, по заявлениям МИД России, решил усилить поддержку террористических группировок в странах Сахаро-Сахельского региона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.

    Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.

    Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.

    Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.

    Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    19 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины

    Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Украины назначил Геннадия Шаповалова руководить Сухопутными войсками после отставки предыдущего командующего.

    Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

    В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.

    Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    21 июня 2025, 07:23 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали, как «мясник» Апостол отправляет солдат ВСУ на смерть

    Tекст: Ирма Каплан

    Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что новый командующий группировкой ВСУ на Сумском назначен командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который командуя 95 одшбр, получил прозвище «мясник» из-за колоссальных потерь в Курской области.

    «Северяне» рассказали, как на Сумском направлении ВСУ настырно пытаются вернуть утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы резервов, но российские военнослужащие отражают контратаки противника и продвигаются в лесных массивах, а также в Юнаковке, сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 12 безуспешных контратак: одну в окрестностях Андреевки, две в Юнаковке, одну в районе Новониколаевки, одну в лесных массивах на направлении Кондратовки, три в районе Яблоновки и четыре на позиции Северян в окрестностях села Садки», – рассказали бойцы «Севера».

    По их словам, для 12 контратак были задействованы более 80 солдат ВСУ, из которых более половины уничтожены, один взят в плен, остальные – бежали.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Кроме того, мотострелки выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах и продвинулись вглубь Сумской области. Также «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 25 домовладений и выбили противника из двух опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

    Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

    Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

    «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

    По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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    21 июня 2025, 10:57 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Зеленского в глумлении над погибшими солдатами

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский превратил процесс получения тел солдат ВСУ в глумление, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    По словам Дмитрука, христианская миссия России, по его мнению, превращается главой киевского режима в издевательство над телами украинских военных и их близкими. Он заявил, что поведение Зеленского – это глумление над погибшими и страдания для их семей, передает РИА «Новости».

    Парламентарий также выразил мнение, что Зеленский согласился принять тела только под давлением Запада. Дмитрук отметил, что, несмотря на это, украинские власти продолжают скрывать правду от родственников погибших.

    Политик подчеркнул, что считает ситуацию проявлением морального разложения киевского режима. Он добавил, что, по его мнению, тела погибших могут быть утилизированы в безымянных могилах, а официально останутся «пропавшими без вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тыс. тел украинских военных. Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ. Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

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    21 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР

    Минобороны сообщило о уходе морпехов ВСУ из Запорожья в ДНР с большими потерями

    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения морской пехоты ВСУ понесли большие потери и были вынуждены покинуть село Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министерство обороны России отмечает, что освобождение Запорожья группировкой «Восток» стало важным этапом на пути к полному освобождению территории ДНР.

    Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжили продвигаться вглубь обороны противника, говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики.

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    21 июня 2025, 15:55 • Новости дня
    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях и резервах ВСУ в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре продолжаются городские бои, а украинская армия на данном этапе пока сохраняет возможность перебрасывать подкрепления, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, украинские военные пока могут перебрасывать резервы, однако это временно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что противник на этом участке фронта оказывает сопротивление и пользуется возможностью усиливать свои позиции за счет резервов.

    По его оценке, такое положение дел не сохранится надолго, и вскоре ситуация изменится в пользу российских сил.

    Пушилин также добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, что, по его словам, способствует развитию наступления.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах этого города.

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстреливать эвакуирующихся из Часова Яра жителей.

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    21 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы

    Небензя рассказал, что поможет Украине избежать полной катастрофы

    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина еще может миновать полной катастрофы, если незамедлительно начнет конструктивные переговоре с Россией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», –  сказал Небензя в ходе выступления.

    Он отметил, что Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию, поэтому Киеву следовало бы не упускать шанс договориться.

    Небензя напомнил, что в ходе состоявшихся прямых российско-украинских контактов в Стамбуле Россия передали проект меморандума о мирном регулировании, который  состоит из двух частей и включает условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня.

    «Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», – посоветовал дипломат.

    Он также отметил роль США, которые способствуют диалогу сторон и помогают разрешению украинского конфликта.

    «Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной. Рассчитываем, что и европейские спонсоры киевского режима вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению «войны до последнего украинца», дадут ей шанс», – резюмировал российский постпред при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    В этот же день президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева. Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    21 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    Трамп напомнил призывающим Украину к войне сенаторам о необходимости «следить за языком»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп предупредил красноречивых сенаторов вроде Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России), призывающих Украину продолжать конфликт, о последствиях своей неспособности «следить за языком».

    Трамп ответил на вопрос журналиста, как он оценивает майский визит сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и экс-госсекретаря Майка Помпео на Украину, в ходе которого они выразили поддержку Киеву и практически призвали продолжать войну.

    «Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», – цитирует Трампа ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    21 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Сальдо сообщил о зачистке всех островов в устье Днепра от ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Все острова в устье Днепра Херсонской области находятся под контролем российских военных после их полной зачистки от присутствия ВСУ, рассказал на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша задача сейчас и задача у наших военных – удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион стал субъектом России после проведения референдума в сентябре 2022 года.

    По данным российской стороны, под контролем России находится 75% территории области, тогда как город Херсон и часть территории на правом берегу Днепра остаются под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает обстреливать регион.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона, 18 июня, губернатор  Сальдо сообщил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ. До этого Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

    При этом ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

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    20 июня 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» за последние сутки освобождена Московка в Харьковской области. Всего же за минувшую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов: один в Сумской области, три в ДНР и два в Харьковской области.

    Освобожденное село Московка находится на правом берегу реки Купянка, ниже по течению примыкает к городу Купянску, фактически с ним смыкаясь.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю на этом направлении противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 25 складов с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Новониколаевку в Сумской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    На Харьковском направлении за прошедшую неделю было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 бронемашины, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, десять бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Были освобождены Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    При этом противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 бронемашины, включая семь американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 складов с боеприпасами, горючим и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новониколаевку в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку, а также Долгенькое в Харьковской области. Ранее они освободили Ульяновку в ДНР.

    Комментарии (7)
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