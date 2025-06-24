ВС России нанесли удары по базе с инструкторами диверсантов в Одесской области

Подполье сообщило об ударе по базе подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Лебедева, удары были нанесены по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали военнослужащих ВСУ диверсиям на воде, передает РИА «Новости».

Координатор николаевского пророссийского подполья уточнил, что атака произошла в районе населенного пункта Южное, где также поражен склад с горюче-смазочными материалами.

По словам Лебедева, на этой базе иностранные инструкторы обучали диверсантов управлению безэкипажными плавательными средствами.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

ВС России также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.