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    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

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    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

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    24 июня 2025, 10:40 • Новости дня

    ВС России нанесли удары по базе с инструкторами диверсантов в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе по базе подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области была поражена база, где иностранные офицеры обучали украинских военных диверсионным действиям на воде, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удары были нанесены по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали военнослужащих ВСУ диверсиям на воде, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского подполья уточнил, что атака произошла в районе населенного пункта Южное, где также поражен склад с горюче-смазочными материалами.

    По словам Лебедева, на этой базе иностранные инструкторы обучали диверсантов управлению безэкипажными плавательными средствами.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    ВС России также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

    23 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербские предприятия оборонной промышленности, используя опосредованные схемы через страны НАТО, увеличили экспорт боеприпасов для тяжелых систем, поступающих на Украину.

    Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции для ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    В ведомстве отметили: «Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок».

    По информации разведки, украинские военные выражают благодарность сербским производителям за вклад в поддержание боеспособности ВСУ.

    Боеприпасы, произведенные в Сербии, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, направляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для дальнейшей сборки. После этого они формально поступают на Украину уже как продукция, собранная на заводах западных государств, в первую очередь Чехии и Болгарии.

    В СВР подчеркнули, что в Сербии хорошо осведомлены о конечных получателях и о том, что боеприпасы будут использоваться против российских военнослужащих и мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СВР заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море и о том, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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    23 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы ликвидированы до 100 военнослужащих и уничтожены 14 единиц техники, сообщило Министерство обороны России.

    Российские войска нанесли удар по центру подготовки мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе города Сумы, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

    По информации ведомства, потери среди личного состава украинских сил составили до 100 человек. Кроме того, уничтожено до 14 единиц автомобилей и бронетехники, часть которых была иностранного производства.

    Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли массированные удары по военным целям в Киеве, повредив стратегически важные объекты, включая Киевский политехнический институт и завод «Антонов».

    Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

    Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

    По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

    Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.

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    23 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    Минобороны: ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Групповой удар по военным объектам в Киевской области был нанесен с высокой точностью, передает Telegram-канал Минобороны. Для атаки использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

    По данным российского военного ведомства, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Официальное сообщение отмечает: «Все назначенные объекты поражены».

    Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы.

    Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Потери вооруженных сил Украины составили более 70 человек.

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    24 июня 2025, 06:43 • Новости дня
    Украина перебросила в Сумскую область «элитные» подразделения ГУР

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках сдержать наступление группировки российских войск «Север» на Сумском направлении Киев направил против «Северян» элитные подразделения Главного управления разведки министерства обороны Украины, следует из публикаций украинских волонтеров.

    «Для сдерживания наших войск враг использует элитные подразделения ГУР и иностранных наемников», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

    Указывается, что в боях, судя по публикациям украинских волонтеров, участвует спецподразделение ГУР «Химера». Кроме того, некрологи подтвердили уничтожение британского наемника в составе ВСУ.

    ВСУ за сутки 15 раз пытались контратаковать, задействовав 110 человек, из которых более 50 уничтожены и более 30 «остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения». Остальные украинские военные сбежали. В районе Андреевки и села Садки ВСУ предприняли по три контратаки, около Алексеевки, Новониколаевки, Яблоновки, Юнаковки – по две, еще одна попытка контратаки была на направлении Кондратовки.

    Российские войска продвигаются в Юнаковке, идет зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и минометные расчеты противника. Кроме того, сообщается о продвижении в Волчанске, также украинских военных выбили из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ безуспешно пытались прорваться на российскую территорию из Рыжевки и Павловки. Сорвана попытка ВСУ «просочиться» на российскую территорию в районе Бессаловки. «В результате нашего огневого воздействия в окрестностях украинских сел Ободы и Путивль уничтожены ПУ БПЛА и находившаяся рядом автомобильная техника ВСУшников», – говорится в сообщении. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили почти 200 человек.

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    24 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске
    Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске
    @ Воробьев LIVE/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в жилом доме в Красногорске произошел после того, как в него попал беспилотник, пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Пострадавшие доставлены в больницу. 34-летний мужчина получил осколочные ранения руки и ноги, его жизнь находится вне опасности. «Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», – сообщил Воробьев в Telegram.

    Воробьев заверил, что власти предпринимают все необходимые шаги «для восстановления сгоревшей квартиры». Из-за пожара было эвакуировано около 100 человек. Воробьев уточнил, что все они сами вышли из дома.

    Кроме того, по словам губернатора, два БПЛА было уничтожено над Волоколамским и Можайским городскими округами – пострадавших нет.

    Напомним, главк МЧС России по Московской области сообщил, что был частично разрушен вентилируемый фасад дома, повреждено остекление. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО уничтожены два беспилотника, летевших на столицу.

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    23 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    Ударом дрона ВСУ в Белгородской области ранены две женщины

    В Грайвороне Белгородской области украинские боевики ранили мирную жительницу и бойца самообороны

    Tекст: Евгения Караваева

    В Грайворонском округе Белгородской области пострадали мирная жительница и боец самообороны, обе женщины получили травмы различной степени тяжести.

    В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал частный жилой дом, в результате ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков своем Telegram-канале.

    Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, врачи диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи жительницу отпустили на амбулаторное лечение. Из-за взрыва дрона в доме повреждена кровля.

    В селе Мокрая Орловка под огонь попала боец местной самообороны. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Ее доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, затем планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал подросток. За сутки ВСУ выпустили по региону почти 100 снарядов. Семь мирных граждан получили ранения.

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    24 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Российские войска вошли в Серебрянку на севере ДНР

    Марочко: Российские войска вошли в Серебрянку и закрепились на новых рубежах

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные подразделения продвинулись вглубь обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска вошли в Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения продолжили продвижение на северском направлении и закрепляются на новых позициях. передает РИА «Новости».

    По его словам, передовые отряды ведут борьбу за удержание занятых рубежей и вытеснение украинских сил из населенного пункта. Марочко отметил, что командование вооруженных сил Украины предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских войск, не считаясь с потерями.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные установили полный контроль над населенными пунктами ДНР, с которых украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году.

    Сообщалось так же, что российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.

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    23 июня 2025, 18:54 • Новости дня
    Песков сообщил о сроках третьего раунда переговоров с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

    Ожидания по определению сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что на этой неделе могут появиться предварительные даты встречи

    «Мы ожидаем, что какие-то прикидки на этой неделе по третьему раунду будут», – сказал Песков.

    На вопрос о том, станет ли известно время проведения переговоров до начала июля, представитель Кремля отметил, что «сейчас трудно гадать, но какие-то даты должны появиться». Ранее не уточнялись возможные даты нового этапа переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существовании договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом поддерживать связь по необходимости.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    Помощник президента России Владимир Мединский признался, что историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной.

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    23 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении более 1,2 тыс. военнослужащих ВСУ за сутки

    Минобороны: За сутки российские войска уничтожили более 1,2 тыс. военных ВСУ

    Минобороны заявило об уничтожении более 1,2 тыс. военнослужащих ВСУ за сутки
    @ @mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ на шести направлениях, уничтожив порядка 1 215 украинских военных и десятки единиц техники за сутки.

    Российские подразделения улучшили позиции и нанесли значительные потери живой силе и технике ВСУ в ходе боевых действий на нескольких направлениях, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    На Сумском и Харьковском направлениях группировка «Север» уничтожила более 180 украинских военных, три боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. На Харьковском направлении поражены мотопехотные, территориальные и нацгвардейские подразделения.

    Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи, нанеся потери до 110 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

    Группировка «Юг» нанесла поражение в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 170 военных, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов. Группировка «Центр» продолжила наступление, уничтожив до 490 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии в Донецкой Народной Республике.

    Подразделения «Восток» заняли выгодные позиции, уничтожив более 185 военных, бронемашину, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

    «Днепр» нанес поражение в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военных, шесть автомобилей, два орудия и четыре склада боеприпасов.

    Российская авиация и артиллерия поразили 137 объектов ВСУ и иностранных наемников. Системы ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 123 беспилотника самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено более 64 900 беспилотников и 24 000 бронемашин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам в Киевской области.

    Также вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе Давыдова Брода в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 22:05 • Новости дня
    ПВО сбила три БПЛА в Подмосковье и Курской области

    Минобороны сообщило о трех сбитых украинских дронах над двумя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа, один из которых был уничтожен над Московским регионом, а два – над Курской областью, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в двух регионах страны.

    По данным ведомства, атаки беспилотников происходили с 18:50 до 21:00 по московскому времени двадцать третьего июня. Один из дронов был сбит над Московским регионом, два других – над Курской областью.

    Ранее ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки почти 100 снарядов, при этом семь мирных жителей получили ранения.

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 беспилотников над тремя областями.

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    23 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Участники «Время героев» отправились в экспедицию на ледоколе «50 лет Победы»

    Представители «Время героев» начали обучение на атомном ледоколе «50 лет Победы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Стартовал первый образовательный модуль второго потока президентской программы «Время героев» на борту атомного ледокола Росатома «50 лет Победы».

    Обучение второго потока президентской программы «Время героев» проходит на атомном ледоколе Росатома, сообщается на официальном сайте программы. В экспедицию отправились 85 участников, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Модуль организован Высшей школой государственного управления президентской академии.

    Ректор академии Алексей Комиссаров отметил: «В ходе экспедиции участников ждет очень напряженная программа. Это испытание во всех смыслах этого слова: непростые условия, работа по 12-14 часов, высокая плотность теоретических и практических занятий. Но при этом такой опыт оставляет незабываемые впечатления».

    Заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша поприветствовал участников и выразил надежду, что они оценят мощь ледокола и полюбят Арктику, несмотря на трудности экспедиции. Он подчеркнул, что участие в проекте стало традицией для госкорпорации.

    Важным мероприятием экспедиции станет церемония зажжения Вечного огня на Северном полюсе. В этом году часть Вечного огня взяли из Музея Победы и, согласно плану, доставят на ледоколе к самой северной точке планеты, посвятив этот акт 80-летию Победы.

    Участники также приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания», почтили память жертв Великой Отечественной войны и опустили венок в воды Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мастерской управления «Сенеж» стартовал модуль программы «Время героев», где участников спецоперации на Украине учат муниципальному управлению. Герой России Владимир Сайбель рассказал президенту России Владимиру Путину о поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Президент Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине.

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    23 июня 2025, 20:16 • Новости дня
    Новый музей в Москве расскажет о боевых, культурных и семейных традициях казаков

    Сотрудник музея казачества: Казаки – носители не только оружия, но и традиционных ценностей

    Новый музей в Москве расскажет о боевых, культурных и семейных традициях казаков
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание музея имеет общегосударственное значение, поскольку он посвящен казачеству – патриотическому, сословному явлению, занимающему особое место в истории нашей страны, рассказали газете ВЗГЛЯД сотрудники открывающегося в среду в Москве Центрального музея российского казачества Алексей Левыкин и Григорий Зубенко.

    «Как сказал Лев Толстой: "Граница породила казачество, а казаки создали Россию". Они раздвигали пределы отчизны и составляли первый рубежный щит государства. За ними шли землепашцы, мещане, дворяне, горожане», – пояснил Алексей Левыкин, гендиректор Государственного исторического музея, частью комплекса которого и станет Центральный музей российского казачества.

    «Чествовать их подвиги крайне актуально и сейчас, когда наша Родина снова ведет экзистенциальную борьбу в рамках СВО и расширяет границы русского мира. Они передали нынешнему поколению не только культурные и семейные традиции, но и духовно-нравственные основы, заключающиеся, в том числе, в готовности "не жалеть живота" ради безопасности страны», – указал он, напомнив, что полноценное возрождение казачества стало результатом поручений президента России Владимира Путина.

    «Сейчас сотрудники музея в составе межведомственной команды работают в зоне СВО, собирают и комплектуют артефакты, касающиеся воинов-казаков. Музеи Великой Отечественной войны, например, имеют богатые экспозиции благодаря таким же людям, привозившим с полей сражений исторически ценные вещи. Мы, в свою очередь, для этой цели работаем с отрядами "Енисей" и "Терек". Впрочем, здесь музеям и государству нужно углублять сотрудничество и перенимать опыт Главного политического управления СССР. Нам явно не хватает героики – медалей, замен, личных вещей бойцов», – отметил собеседник.

    «Данной экспозицией мы постарались задать содержательный, стилистический, смысловой стандарт для подобных музеев, которые буду открыты в будущем. К примеру, залы выполнены в красном и синем тонах – это цвета лампасов, околышей формы казаков», – подчеркнул Григорий Зубенко, автор и куратор экспозиции Центрального музея российского казачества.

    «Весома поддержка и внимание центральной власти и регионов к нашей тематике. В 90-е годы люди объединялись в казачьи сообщества без четких целей, а затем эти силы зачастую использовали в политических или даже околокриминальных кругах. Сейчас государство четко сформулировало, что казачество – это одна из опорных сил, защищающих нашу российскую цивилизацию в СВО. Но казаки – не только носители оружия, но и наших традиционных духовно-нравственных ценностей, сформулированных, в частности, в президентском указе № 809», – напомнил он.

    В среду в Москве откроется Центральный музей российского казачества. В 16 залах будут представлены более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея, например, портрет атамана Войска Донского Андриана Денисова, чекмень генерала пешей и конной артиллерии Черноморского войска, халат Бурятских казачьих полков Карацайского отделения, икона Богоматерь Знамение (Курская-Коренная) XVIII века.

    Зрителям будут показаны нумизматическая коллекция, грамоты, жалованные ковши и сабли, именные медали, оружие, униформа и знамена, коллекция живописи, графики, скульптуры, материалы из фондов письменных источников, карты, мемориальные вещи.

    Ранее руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о значительном увеличении роли казачества в защите интересов России, отметив присутствие более 19 тыс. казаков на линии боевого соприкосновения и создание добровольческих подразделений в ряде регионов.

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    24 июня 2025, 02:13 • Новости дня
    Уничтожены летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены беспилотники, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram о том, что «ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву». «Сбит еще один вражеский БПЛА», – сообщил он позднее.

    В аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Шереметьево (UUEE) введены временные ограничения на полеты гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.

    Напомним, Собянин указывал, что эффективность работы системы противовоздушной обороны вокруг Москвы составляет 99,9%.

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    24 июня 2025, 00:20 • Новости дня
    Украинские БПЛА сбиты над Курской и Брянской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской и Брянской областями силами ПВО сбиты девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны в Telegram сообщило, что с 21.00 мск до 22.30 мск над Курской областью сбили пять дронов, над Брянской – четыре.

    Напомним, один беспилотник был уничтожен над Московским регионом, еще два – над Курской областью.

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