Tекст: Мария Иванова

Пункты дислокации иностранных наемников и диверсионных групп были поражены ударами в Сумской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

По его словам, всего было нанесено четыре удара: под огонь попали позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения ДРГ и центры управления беспилотной активностью.

Лебедев отметил: «Зафиксирован прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным». Он уточнил, что это один из объектов, где размещались иностранные наемники.

Также, по информации подполья, в Харьковской области были поражены объекты военной логистики ВСУ. В частности, удары пришлись по пункту переброски беспилотников и складскому помещению в пригороде Чугуева. Подробности о масштабах разрушений и потерях не приводятся.

Ранее в Сумской области в результате ударов уничтожили склады, вышки связи, а также технику и пункты ВСУ рядом с линией фронта.

Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области нанесли удар по заводу, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой. В Днепропетровской области также нанесли удары по железнодорожным узлам и складам техники ВСУ, причем три из них пришлись по объектам транспортной инфраструктуры.