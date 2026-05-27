  В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 10:52 • Новости дня

    Правкомиссия рекомендовала запретить криптомайнинг в Москве и Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добычу цифровых активов планируют ограничить в Москве, Подмосковье и Курской области на срок до 2032 года по рекомендации правительственной комиссии.

    Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики выступила за введение ограничений на добычу криптовалют в столичном регионе и Курской области. Ожидается, что запрет будет действовать до 2032 года, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак подтвердил информацию о готовящихся мерах. По его словам, теперь инициативу предстоит утвердить на более высоком уровне.

    «Правкомиссия решила рекомендовать установить. Дальше правительство должно выпустить распорядительный документ», – подчеркнул представитель ведомства. Ожидается публикация соответствующих нормативных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Минэнерго Подмосковья предложило ввести запрет на добычу криптовалюты в регионе.

    В прошлом году власти Бурятии и Забайкалья установили круглогодичные ограничения для майнеров до 2031 года.

    С 1 января 2025 года полный запрет на этот вид деятельности вступил в силу в десяти субъектах России.

    26 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    «Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект партии «Единая Россия» о продлении действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года принят во вторник Госдумой в первом чтении.

    По оценке партии, инициатива позволит упростить оформление в собственность до полумиллиона гаражей, сообщается в канале «Единой России» в Max. Сейчас механизмом уже воспользовались более 700 тыс. граждан.

    Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что закон распространяется на гаражи, которые массово предоставлялись в советское время. «Если документы по ним не оформлены, то возникает правовая незащищенность, в том числе – с точки зрения различных мошеннических операций», – сказал он.

    Депутат отметил, что с неоформленными объектами невозможно проводить сделки купли-продажи, мены, дарения и наследования. По его словам, «гаражная амнистия» уже доказала эффективность: оформлено больше 740 тыс. объектов, однако значительная часть гаражей до сих пор остается без надлежащих документов, поэтому партия предложила продлить действие механизма.

    26 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    В первый день праймериз «Единой России» проголосовали 2,9 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    На предварительном голосовании «Единой России» в первый день проголосовали 2,9 млн избирателей, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за первые сутки в процедуре отбора кандидатов поучаствовали 2,9 млн человек. Наибольшая активность в абсолютных значениях зафиксирована в Московской, Свердловской и Ростовской областях.

    «Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», – заявил Якушев.

    Лидерами по явке в процентном соотношении стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра. В системе электронного голосования уже зарегистрировались 10,5 млн россиян, регистрация продлится до 29 мая 2026 года.

    Ранее партия «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В середине мая регистрация участников праймериз по выборам в Госдуму завершилась с результатом в 4,4 тыс. человек. Прием заявок от потенциальных кандидатов стартовал в марте.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    26 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Прибалтики ведут опасную игру, призывая к атакам на Калининградскую область. В таком сценарии эти страны попросту перестанут существовать. Остальные же члены НАТО вряд ли будут вступаться за них, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис трактовал свои призывы атаковать Калининград, как демонстрацию решимости.

    «С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.

    Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.

    Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.

    Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.

    26 мая 2026, 15:55 • Новости дня
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Киева рассказали, что в ночь перед ударами «Орешника» по столице страны глава Украины Владимир Зеленский заранее покинул столицу. 

    О пережитом в киевскую ночь ударов «Орешника» и настроениях горожан пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дневник киевлянки, давно переехавшей в Россию и общающейся с жителями Украины по соцсетям.

    Собеседники автора считают, что удары стали ответом Киеву «за Старобельск, за девочек» и называют происходящее бумерангом, который «по-серьезному долетел до Киева».

    Сотрудница киевского приюта для животных писала, что волонтерам «чудом удалось спасти 16 животных» и все чувствуют себя заложниками, потому что власти, по ее мнению, не намерены останавливаться и продолжают говорить о новых ударах по России.

    На украинских телемарафонах, по словам киевлян, удар «Орешника» подают расплывчато, а трагедию в Старобельском колледже объясняют тем, что погибшие девушки якобы были наводчицами дронов и разведчицами. Собеседница подчеркивает, что многие зрители верят этой версии и не испытывают сострадания, хотя, по ее словам, эти погибшие «такие же украинки», мечтавшие об учебе, замужестве и детях.

    В соцсетях, отмечает автор дневника, усиливается критика Владимира Зеленского. Пользователи возмущаются, что героями объявляют «кровавых упырей и нацистов», а также обсуждают слухи, что во время удара по Киеву Зеленского в городе не было и он якобы выехал в Германию, поскольку был предупреждён об ударе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам.

    Позже российский МИД после удара по Старобельскому колледжу в Старобельске заявил о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Эксперты рассматривают системные удары российской армии по военным объектам в Киеве как переход конфликта в новую фазу, грозящую разрушением Украины как единого военно-политического образования.

    27 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья

    Tекст: Антон Антонов

    Для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», – подчеркнул дипломат.

    Таким образом в ведомстве отреагировали на слова главы евродипломатии Каи Каллас. Во время визита в Кишинев она заявила, что вопрос вывода российских военных из Приднестровья должен обсуждаться в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Полищук добавил, что для перевода этого вопроса в практическую плоскость необходимо сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования, стоящий сейчас на месте. «До этого еще далеко», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду назвала вывод российских войск главным условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев категорически отверг планы по изменению существующего миротворческого механизма. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил о сведении к минимуму военного присутствия на левом берегу Днестра.

    26 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств

    Tекст: Мария Иванова

    Киберпреступники массово взламывают домашние роутеры и камеры россиян, используя для автоматического доступа самую распространенную уязвимость – оставленный без изменений заводской пароль admin, предупредили в МВД.

    Автоматические боты непрерывно сканируют интернет в поисках уязвимой техники, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

    «Пароль admin до сих пор остаётся одной из самых распространённых причин компрометации устройств и сервисов», – подчеркнули в ведомстве. Зачастую владельцы оставляют стандартные комбинации без изменений на серверах и камерах.

    Специалисты отмечают, что подобные атаки полностью автоматизированы и не требуют от хакеров сложных навыков. Граждане ошибочно полагают, что их домашняя электроника никому не интересна. Однако на практике взломанные гаджеты становятся частью масштабных сетей для скрытого доступа, слежки или проведения дальнейших кибератак.

    Для защиты личных данных эксперты настоятельно рекомендуют сразу менять базовые настройки и использовать длинные уникальные фразы. Также необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, включать двухфакторную аутентификацию и по возможности отключать удаленный доступ к инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД подготовили инструкцию по защите домашних беспроводных сетей.

    Ранее ведомство предупредило об опасности перехвата личной информации через уязвимости маршрутизаторов.

    Для защиты от автоматического взлома эксперты посоветовали использовать уникальные комбинации из двенадцати символов.

    26 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear.

    Ходатайство Центробанка о приведении решения к немедленному исполнению поступило в суд 19 мая, передает «Интерфакс».

    «Мы считаем тревожным тот факт, что была произведена замена судьи, который вынес решение 15 мая – в столь короткий срок после замены», – заявили журналистам юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев. Они напомнили, что замена судьи состоялась 14 мая, а уже на следующий день было вынесено решение.

    По их словам, процедура приведения решения к немедленному исполнению также «прошла с нарушениями». Юристы указали, что текст судебного акта еще не опубликован, заседание по ходатайству было назначено за два дня, что, по их оценке, лишило Euroclear права на защиту.

    Ранее в Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ.

    Напомним, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 трлн рублей.

    26 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Россия передала ЕК данные о теракте в Старобельске и предупреждение МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, и о предупреждении МИД России о начале последовательных атак по объектам в Киеве, сообщили в постпредстве России при ЕС.

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, передает ТАСС. Дипломатическая встреча прошла в Европейской службе внешних действий.

    Во время беседы европейской стороне передали заявление Министерства иностранных дел от 25 мая.

    «Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», – сообщили в ведомстве.

    Также дипломаты предоставили данные об ударе по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В качестве доказательств были показаны фотографии, сделанные уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и иностранными журналистами во время поездки в регион 24 мая.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проинформировать международные организации об ударе по колледжу в Старобельске.

    Позже иностранные журналисты лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития на месте трагедии.

    МИД России анонсировал переход к последовательному нанесению ответных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    26 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Саакашвили предстал в суде с чубом и в вышиванке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отрастил длинный чуб и надел рубаху, напоминающую вышиванку, для участия в судебном процессе.

    Экс-президент Грузии, отбывающий длительное тюремное заключение на родине, решил напомнить о своем прошлом губернаторстве в Одесской области, передает Telegram-канал «Абзац». Политик кардинально сменил имидж прямо в месте лишения свободы.

    На очередное заседание суда бывший глава государства явился в рубахе, напоминающей традиционную вышиванку. Кроме того, осужденный отрастил на голове волосы под чуб, став внешне похожим на героев фильма «Тарас Бульба».

    Авторы публикации иронично оценили новый облик заключенного. «Что, Михаил, помогли тебе твои ляхи украинцы?» – задались вопросом обозреватели.

    В декабре прошлого года Михаил Саакашвили пожаловался на облысение из-за цементной пыли.

    В ноябре специальная пенитенциарная служба перевела Саакашвили из клиники обратно в тюрьму.

    Весной 2025 года суд назначил Саакашвили дополнительный срок за незаконное пересечение границы.

    26 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его пугают разговоры о вероятной утрате независимости молдавским государством.

    Александр Лукашенко выразил серьезную обеспокоенность судьбой Молдавии на фоне заявлений о ее вероятном присоединении к другому государству, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

    «По-дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю», – заявил белорусский лидер.

    Глава государства отметил высокую ценность независимости для любой страны. Он призвал молдавское руководство и его сторонников не допустить уничтожения такого прекрасного государства.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о разрушении молдавской государственности из-за курса на сближение с Евросоюзом.

    Президент Молдавии Майя Санду поддержала идею объединения республики с Румынией.

    В прошлом году Александр Лукашенко посоветовал молдавским политикам отказаться от стремления в европейские союзы.

    26 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Стали известны цены на новые автомобили возрожденной марки Volga
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии старта продаж возрожденного бренда Volga пресс-служба раскрыла цены на три новые модели.

    Российская автомобильная компания раскрыла прайс-лист на свою новую линейку, сообщает «Российская газета».

    Самой доступной машиной станет кроссовер Volga K40 со стартовой ценой от двух млн 749 тыс. рублей. Покупателям предложат версии с турбированными агрегатами мощностью 147 и 200 лошадиных сил.

    Бизнес-седан Volga C50 обойдется покупателям минимум в два млн 899 тыс. рублей. Автомобиль получил двухлитровый мотор с отдачей 150 или 200 лошадиных сил и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в четыре млн 199 тыс. рублей.

    Самая дорогая модель оснащается двигателем на 238 сил и восьмиступенчатым автоматом. Все три новинки поступят в автосалоны в июне. Заводская гарантия на транспортные средства составит пять лет или 150 тыс. километров пробега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания анонсировала старт продаж кроссовера K40 летом текущего года.

    В марте производитель объявил сроки выхода на рынок флагманской модели К50.

    Глава Нижегородской области Глеб Никитин лично испытал предсерийный образец этого полноприводного автомобиля.

    26 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях поправки в КоАП об аресте имущества граждан, нарушивших за рубежом интересы России.

    Документ был внесен Госсоветом Татарстана в 2024 году, передает ТАСС.

    Изначально предлагалось распространить правила КоАП о привлечении к ответственности за правонарушения за пределами России на все административные дела, затрагивающие интересы страны. Ко второму чтению норму сузили: теперь она касается только конкретных составов.

    Речь идет о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти или вражды, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, дискредитации Вооруженных сил России и последующей неуплате штрафов за эти нарушения.

    В качестве наказания для релокантов вводится арест имущества. Для случаев коммерческого подкупа и сделок с имуществом, добытым преступным путем, стоимость арестованного имущества ограничивается размером штрафа, по остальным составам лимита нет.

    Кроме того, допускается арест средств на вкладах и счетах. Для подкупа и преступного имущества эта мера возможна лишь при отсутствии у нарушителя другого имущества, для остальных сначала блокируются деньги и только затем иное имущество. Предусмотрен особый порядок рассмотрения таких дел без участия правонарушителя.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну релокантов.

