Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Власти Бурятии и Забайкалья приняли решения запретить майнинг
Власти планируют продлить и расширить ограничительные меры для майнеров в двух регионах Юго-Восточной Сибири до 2031 года.
В Бурятии и Забайкальском крае в ближайшее время установят круглогодичный запрет на майнинг, передает ТАСС. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время заседания правительства. Прежние меры ограничивали деятельность майнеров только на время осенне-зимнего периода и вводились из-за дефицита электроэнергии в регионах.
Теперь запрет будет действовать до 2031 года. Министр отметил, что аналогичные ограничения уже закреплены для Иркутской области. Новые меры направлены на предотвращение перегрузки энергосетей и обеспечение надежного энергоснабжения населения в дефицитных энергорайонах Юго-Восточной Сибири. По словам Цивилева, решение принято на основе анализа предыдущих периодов ограничения, когда энергосистема испытывала значительные нагрузки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в условиях избытка природного газа после потери европейского рынка предложили использовать этот ресурс для майнинга криптовалют, не затрагивая энергодефицитные регионы. Минфин выступил с инициативой обложить налогом на добавленную стоимость аренду инфраструктуры для майнинга цифровых валют и упростить налогообложение руды. Власти обсуждают введение ограничений на добычу криптовалюты сразу в трех российских регионах из-за высокой нагрузки на энергосистему.