Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?5 комментариев
Чекунков предложил использовать российский газ для майнинга криптовалют
Чекунков предложил использовать избыток российского газа для майнинга криптовалют
В условиях избытка природного газа после потери европейского рынка предложено использовать ресурсы для майнинга криптовалют, не затрагивая энергодефицитные регионы.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил использовать избыток российского природного газа, накопившегося после сокращения экспорта в Европу, для добычи криптовалют, сообщает ТАСС. Чекунков подчеркнул, что на местах, где имеются запасы газа, возможно развертывать энергетические установки для майнинга, эффективно используя неиспользуемое топливо.
В то же время министр заявил, что нельзя отбирать электричество у населения и предприятий в регионах с дефицитом энергетических мощностей. Чекунков отметил: «На своих ресурсах, на газе можно майнить. У нас много газа, который раньше в Европу продавали, сейчас лежит в земле. Пожалуйста, ставьте установки энергетические, майните».
Вскоре правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рассмотрит предложения о запрете майнинга в ряде российских регионов. В частности, речь идет о Забайкалье, Бурятии, северной части Карелии, Пензенской области и части Хакасии, где фиксируется дефицит энергоресурсов. Круглогодичный запрет на такие операции призван предотвратить нагрузку на местные электросети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении полностью отказаться от импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.
Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу предложил отказаться от строительства новых газопроводов в отдаленные регионы России и сосредоточиться на развитии внутреннего использования сжиженного природного газа.