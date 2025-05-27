Чекунков предложил использовать российский газ для майнинга криптовалют

Чекунков предложил использовать избыток российского газа для майнинга криптовалют

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил использовать избыток российского природного газа, накопившегося после сокращения экспорта в Европу, для добычи криптовалют, сообщает ТАСС. Чекунков подчеркнул, что на местах, где имеются запасы газа, возможно развертывать энергетические установки для майнинга, эффективно используя неиспользуемое топливо.

В то же время министр заявил, что нельзя отбирать электричество у населения и предприятий в регионах с дефицитом энергетических мощностей. Чекунков отметил: «На своих ресурсах, на газе можно майнить. У нас много газа, который раньше в Европу продавали, сейчас лежит в земле. Пожалуйста, ставьте установки энергетические, майните».

Вскоре правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рассмотрит предложения о запрете майнинга в ряде российских регионов. В частности, речь идет о Забайкалье, Бурятии, северной части Карелии, Пензенской области и части Хакасии, где фиксируется дефицит энергоресурсов. Круглогодичный запрет на такие операции призван предотвратить нагрузку на местные электросети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении полностью отказаться от импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.

Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу предложил отказаться от строительства новых газопроводов в отдаленные регионы России и сосредоточиться на развитии внутреннего использования сжиженного природного газа.