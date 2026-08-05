Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Количество хищений через систему быстрых платежей за год выросло почти втрое
Во втором квартале 2026 года число краж денег у банковских клиентов через систему быстрых платежей достигло исторического максимума, увеличившись почти втрое.
Общая сумма похищенных средств выросла на 25% за год, пишет «Коммерсантъ».
Переводы через систему быстрых платежей инициирует сам клиент, поэтому банк не имеет возможности оперативно отменить транзакцию. Из-за этого доля возвращенных обманутым гражданам денег едва превышает 2%.
Одновременно с этим объем хищений по карточным платежам постепенно снижается. По данным Центробанка, во втором квартале этот показатель составил 1,3 млрд рублей, что на 17% меньше прошлогоднего значения.
Потери от мошеннических действий по обычным счетам также сократились за год на 7%, опустившись до 2,17 млрд рублей. В итоге общий объем потерь от действий злоумышленников в начале года зафиксировался на уровне около 7,4 млрд рублей в квартал. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 8–16%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России оценил потери клиентов банков во втором квартале текущего года в 7,35 млрд рублей.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании специальной тревожной кнопки на портале «Госуслуги» для борьбы с кибермошенниками.
В конце прошлого года Центробанк внес самостоятельные переводы крупных сумм по системе быстрых платежей в список подозрительных операций.