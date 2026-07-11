Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
Гендиректор «Вкусно – и точка» Пароев усомнился в возвращении McDonald's
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's вряд ли когда-либо возобновит свою работу в России из-за геополитики и изменения предпочтений потребителей, сообщил генеральный директор «Вкусно – и точка» Олег Пароев.
Возвращение американской компании на отечественный рынок маловероятно, передает ТАСС. Генеральный директор сети «Вкусно – и точка» Олег Пароев выразил уверенность в том, что иностранные бренды, покинувшие страну, не планируют скорого возвращения.
«На мой частный взгляд, нет – и на то есть две очевидных причины», – сказал он, комментируя перспективы возобновления работы McDonald's.
Руководитель сети отметил, что главными препятствиями для возвращения западных компаний остаются серьезные геополитические изменения. Кроме того, за прошедшие годы вкусы россиян изменились, а отечественный бренд смог завоевать доверие посетителей и прочно закрепиться на рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец сети Александр Говор назвал возвращение американской компании экономически нецелесообразным.
Днем ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак McDonald's для продажи продуктов питания и напитков.
В прошлом году президент России Владимир Путин пообещал поддержку руководству «Вкусно – и точка» при урегулировании вопросов с западными партнерами.