Гендиректор «Вкусно – и точка» Пароев усомнился в возвращении McDonald's

Tекст: Елизавета Шишкова

Возвращение американской компании на отечественный рынок маловероятно, передает ТАСС. Генеральный директор сети «Вкусно – и точка» Олег Пароев выразил уверенность в том, что иностранные бренды, покинувшие страну, не планируют скорого возвращения.

«На мой частный взгляд, нет – и на то есть две очевидных причины», – сказал он, комментируя перспективы возобновления работы McDonald's.

Руководитель сети отметил, что главными препятствиями для возвращения западных компаний остаются серьезные геополитические изменения. Кроме того, за прошедшие годы вкусы россиян изменились, а отечественный бренд смог завоевать доверие посетителей и прочно закрепиться на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец сети Александр Говор назвал возвращение американской компании экономически нецелесообразным.

Днем ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак McDonald's для продажи продуктов питания и напитков.

В прошлом году президент России Владимир Путин пообещал поддержку руководству «Вкусно – и точка» при урегулировании вопросов с западными партнерами.