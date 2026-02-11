Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Владелец «Вкусно – и точка» Говор оценил шансы на возвращение McDonald’s
Возвращение американской сети фастфуда McDonald’s (Макдоналдс) в Россию маловероятно, так как это экономически нецелесообразно, заявил владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор.
«Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», – сказал Говор в беседе с РБК.
Он добавил, что взял на себя обязательства, которые должен был выполнить через два года, но их удалось выполнить на полгода раньше.
Бизнесмен отметил, что россияне привыкли к «Вкусно – и точка», потому у McDonald’s не будет такого потока посетителей, который наблюдался до ухода сети из России.
Кроме того, предприниматель указал, что сейчас стороны не поддерживают общение.
В ноябре 2025 года McDonald's регистрировал в России семь товарных знаков.
В феврале McDonald's получила право использовать свой товарный знак в России для продажи еды, напитков, игрушек и посуды.