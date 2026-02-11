Владелец «Вкусно – и точка» Говор оценил шансы на возвращение McDonald’s

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», – сказал Говор в беседе с РБК.

Он добавил, что взял на себя обязательства, которые должен был выполнить через два года, но их удалось выполнить на полгода раньше.

Бизнесмен отметил, что россияне привыкли к «Вкусно – и точка», потому у McDonald’s не будет такого потока посетителей, который наблюдался до ухода сети из России.

Кроме того, предприниматель указал, что сейчас стороны не поддерживают общение.

В ноябре 2025 года McDonald's регистрировал в России семь товарных знаков.

В феврале McDonald's получила право использовать свой товарный знак в России для продажи еды, напитков, игрушек и посуды.