Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил, что Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения компании McDonald’s на рынок страны, передает ТАСС.

Путин пообещал помощь руководству «Вкусно и точка» при урегулировании всех вопросов, связанных с возможным возвращением McDonald’s. Российский лидер спросил руководителя «Вкусно и точка» Олега Пароева о наличии права обратного выкупа у его «не очень добросовестных партнеров». Получив утвердительный ответ, Путин с юмором процитировал известную фразу: «Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое».

Путин отметил, что подобные ситуации возникают и в других секторах экономики, когда западные компании желают вернуться. «Я говорю: пожалуйста, пусть возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно, вот и все», – указал Путин.

Он подчеркнул, что условия возвращения должны быть выгодны российским игрокам, и пообещал всестороннюю поддержку. «У них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое. Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу, как, что надо сделать. Есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», – отметил президент России.

Президент России Владимир Путин пообещал зайти в ресторан «Вкусно – и точка».

Путин сообщил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться.

