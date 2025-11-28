Число погибших при наводнениях на Суматре достигло 84 человек

На Суматре из-за наводнений и оползней погибли 84 человека

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 84 человека погибли, а еще несколько десятков числятся пропавшими без вести из-за мощных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, передает ТАСС со ссылкой на газету The Jakarta Post и местные спасательные службы.

Стихийное бедствие было вызвано проливными дождями, которые не прекращаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки нанесли значительный урон жилым домам, дорогам и другой инфраструктуре острова.

Из-за повреждений доступ спасателей к наиболее сильно пострадавшим районам остается крайне затруднен. Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии продолжает поиски пропавших, ситуация в регионе остается сложной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сильное землетрясение произошло на острове Суматра в Индонезии.

Ранее сообщалось, что наводнения и оползни привели к гибели 23 человек на этом острове.