Число погибших при наводнениях на Суматре достигло 84 человек
На Суматре из-за наводнений и оползней погибли 84 человека
Сильные ливни на Суматре привели к масштабным наводнениям и оползням, в результате которых погибли 84 человека, разрушена важная инфраструктура.
По меньшей мере 84 человека погибли, а еще несколько десятков числятся пропавшими без вести из-за мощных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, передает ТАСС со ссылкой на газету The Jakarta Post и местные спасательные службы.
Стихийное бедствие было вызвано проливными дождями, которые не прекращаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки нанесли значительный урон жилым домам, дорогам и другой инфраструктуре острова.
Из-за повреждений доступ спасателей к наиболее сильно пострадавшим районам остается крайне затруднен. Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии продолжает поиски пропавших, ситуация в регионе остается сложной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сильное землетрясение произошло на острове Суматра в Индонезии.
Ранее сообщалось, что наводнения и оползни привели к гибели 23 человек на этом острове.