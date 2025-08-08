Tекст: Мария Иванова

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны, морской пехоты и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также два склада с боеприпасами и матсредствами.

Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой пародной республике (ДНР).

Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны, батальона штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 бронемашин. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

А в Харьковской области группировка улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1290 военнослужащих, танк, 17 бронемашин. Были уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также 19 складов с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял более 1615 военнослужащих, три танка и девять бронемашин. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 28 складов с боеприпасовами и 48 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской, пехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 бронемашин. Уничтожены 16 артиллерийских орудий.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии.

Уничтожены более 490 военнослужащих, две бронемашины, семь артиллерийских орудий, 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов, матсредств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, 5 августа российские войска освободили Январское в Днепропетровской области. Ранее российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР.

За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.