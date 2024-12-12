Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Экс-полковник СБУ рассказал о воюющих за ВС России бывших военных ВСУ
Прозоров: Экс-военные Украины в батальоне Кривоноса сражаются за Россию
Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в специальной военной операции на стороне Вооруженных сил России, воюя на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях, сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
Василий Прозоров рассказал о подразделении, созданном из экс-военнослужащих Украины, воюющем на стороне Вооруженных сил России. По его словам, это батальон имени Максима Кривоноса, который действует на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях. Прозоров подчеркнул, что батальон состоит из бывших военнослужащих украинской армии и спецслужб, перешедших на сторону России для борьбы против киевского режима, передает ТАСС.
Батальон, по заявлению Прозорова, не имеет проблем с пополнением. Он отметил, что численность подразделения превышает стандартное количество, предусмотренное для батальона.
«Их реально много», – сообщил он.
Кроме того, Прозоров отметил моральное разложение в вооруженных силах Украины, СБУ и других силовых структурах, подчеркнув, что некоторые подразделения сдаются в плен целиком. Он привел пример последнего случая на Харьковском направлении, где в плен сдалось подразделение с аппаратурой и квадрокоптерами. Также отмечены случаи сдачи в плен боевиков элитных подразделений, таких как «Азов» (признан террористическим, запрещен в России).
Ранее Прозоров сообщал, что иностранцы покидают вооруженные силы Украины и высказываются о плохих условиях службы.
Также бывший полковник СБУ Прозоров заявлял, что украинская диверсионная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военных НАТО.