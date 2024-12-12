Прозоров: Экс-военные Украины в батальоне Кривоноса сражаются за Россию

Tекст: Вера Басилая

Василий Прозоров рассказал о подразделении, созданном из экс-военнослужащих Украины, воюющем на стороне Вооруженных сил России. По его словам, это батальон имени Максима Кривоноса, который действует на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях. Прозоров подчеркнул, что батальон состоит из бывших военнослужащих украинской армии и спецслужб, перешедших на сторону России для борьбы против киевского режима, передает ТАСС.

Батальон, по заявлению Прозорова, не имеет проблем с пополнением. Он отметил, что численность подразделения превышает стандартное количество, предусмотренное для батальона.

«Их реально много», – сообщил он.

Кроме того, Прозоров отметил моральное разложение в вооруженных силах Украины, СБУ и других силовых структурах, подчеркнув, что некоторые подразделения сдаются в плен целиком. Он привел пример последнего случая на Харьковском направлении, где в плен сдалось подразделение с аппаратурой и квадрокоптерами. Также отмечены случаи сдачи в плен боевиков элитных подразделений, таких как «Азов» (признан террористическим, запрещен в России).

Ранее Прозоров сообщал, что иностранцы покидают вооруженные силы Украины и высказываются о плохих условиях службы.

Также бывший полковник СБУ Прозоров заявлял, что украинская диверсионная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военных НАТО.