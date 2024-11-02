Экс-офицер СБУ: Группа ДРГ в Брянской области состояла из кадровых военных НАТО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военнослужащих НАТО, передает РИА «Новости».

«Это была группа кадровых военнослужащих стран НАТО, которых страны НАТО в достаточном количестве присылают на Украину для получения реального боевого опыта», – заявил Прозоров.

По словам экс-подполковника СБУ, руководство НАТО стремится, чтобы кадровые военные получали опыт участия в современной войне.

Он отметил, что война на Украине отличается от операций в Афганистане, Ираке и Африке, это классический тип войны. Западные страны, по его мнению, готовятся к возможным столкновениям с Россией и ее союзниками, что делает опыт, приобретаемый на Украине, бесценным для военных НАТО.

Кроме того, Прозоров добавил, что эти военнослужащие – не наемники, приехавшие за заработком или из-за ненависти к России, они выполняют приказы своих правительств.

Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников. Как сообщили в Росгвардии, украинская ДРГ состояла из 10 человек.