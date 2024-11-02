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Экс-офицер СБУ: Группа ДРГ в Брянской области состояла из кадровых военных НАТО
Украинская диверсионная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военных НАТО, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военнослужащих НАТО, передает РИА «Новости».
«Это была группа кадровых военнослужащих стран НАТО, которых страны НАТО в достаточном количестве присылают на Украину для получения реального боевого опыта», – заявил Прозоров.
По словам экс-подполковника СБУ, руководство НАТО стремится, чтобы кадровые военные получали опыт участия в современной войне.
Он отметил, что война на Украине отличается от операций в Афганистане, Ираке и Африке, это классический тип войны. Западные страны, по его мнению, готовятся к возможным столкновениям с Россией и ее союзниками, что делает опыт, приобретаемый на Украине, бесценным для военных НАТО.
Кроме того, Прозоров добавил, что эти военнослужащие – не наемники, приехавшие за заработком или из-за ненависти к России, они выполняют приказы своих правительств.
Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников. Как сообщили в Росгвардии, украинская ДРГ состояла из 10 человек.