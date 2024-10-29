Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской ДРГ в Брянской области
Росгвардия: Украинская ДРГ численностью 10 человек пыталась прорваться в Брянскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа, обнаруженная и уничтоженная в Климовском районе Брянской области, состояла из 10 человек, сообщили в Росгвардии.
Группа была своевременно обнаружена в Климовском районе при помощи воздушной разведки, которую проводило пограничное управление ФСБ России совместно с Росгвардией и Министерством обороны, сообщает ТАСС.
По информации Росгвардии, пешая ДРГ подверглась ударам артиллерии Министерства обороны России и FPV-дронов Росгвардии.
Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен.
ФСБ продемонстрировала видео пресечения попытки вторжения диверсантов с оружием и канадскими флагами. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников.