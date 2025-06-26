  • Новость часаЛавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России
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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    Михаила Боярского госпитализировали
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    22 комментария
    26 июня 2025, 14:12 • Новости дня

    SOCIS: Только 12,8% украинцев поддержали продолжение боев до границ 1991 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Только 12,8% украинцев поддерживают продолжение боевых действий до выхода на границы Украины 1991 года, свидетельствуют данные опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

    Исследование проводилось с 6 по 11 июня посредством личных интервью, участие приняли две тысячи респондентов старше 18 лет. Заявленная погрешность составляет 2,6%, передает РИА «Новости».

    Согласно опубликованным результатам, 8,6% опрошенных готовы поддерживать продолжение боевых действий до достижения границ Украины на момент начала спецоперации в феврале 2022 года. Большинство, 55,7%, выступают за поиск компромиссного решения с участием лидеров третьих стран для прекращения конфликта. Еще 16,6% респондентов заявили о поддержке заморозки боевых действий по текущей линии фронта.

    Киевский международный институт социологии (КМИС) в июне сообщил, что почти 40% граждан Украины допускают территориальные уступки ради скорейшего завершения боевых действий. Украинские социологи отмечают, что за два года этот показатель вырос в четыре раза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России. В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

    В ноябре прошлого года опрос аналитического центра «Социальный мониторинг» показал, что 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

    26 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС

    Орбан: 95% граждан Венгрии против приема Украины в ЕС

    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Глава правительства сообщил: «2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины». По его словам, результаты голосования показали единство общества по этому вопросу, передает ТАСС.

    Референдум проходил на фоне обсуждения перспектив расширения ЕС и присоединения новых стран-кандидатов.

    Венгерский телеканал M1 вел прямую трансляцию заявления Орбана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому украинцев лучше держать вне Евросоюза.

    Орбан также заявил, что украинские спецслужбы проводят разведывательные операции в Венгрии, чтобы повлиять на референдум о вступлении Украины в Евросоюз.

    Присоединение Украины к Евросоюзу, по словам Орбана, приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут рабочие места венгров.

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    25 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    На пресс-конференции в Гааге он отметил: «Не будет военного решения этого конфликта», передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Москву и напомнил, что Евросоюз планирует в четверг рассмотреть введение 18-го по счету пакета санкций. По его словам, только европейских мер недостаточно, и требуется более активное участие Соединенных Штатов в санкционной политике.

    Канцлер также отметил, что на полях саммита НАТО вновь встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил Трампу о желании Евросоюза видеть дополнительные санкции против России и со стороны Вашингтона.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предпочитает дипломатические инструменты в урегулировании украинского конфликта, но необходимо устранить первопричины кризиса в этой стране. Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. О подробностях столкновения рассказал оператор с позывным Димон, отметив, что командир группы Пуля использовал трофейный американский тактический нож. По его словам, обе жертвы были ликвидированы на месте.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    Димон объяснил: «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все».

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ

    Более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников ликвидировали под Сумами

    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.

    Более 30 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины уничтожены в Сумской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние сутки ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка.

    В атаках принимали участие около 50 человек из 156-й отдельной механизированной бригады, известной как «британская». В результате противодействия российских десантников и ударов операторов БПЛА ВСУ потеряли более 30 человек, среди которых были британские наемники.

    Также российские войска уничтожили пункты связи ВСУ, скрытые в лесополосах с помощью FPV-дронов, после чего связь с несколькими украинскими подразделениями была полностью нарушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

    Российские войска за последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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    25 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса, Трамп не стал раскрывать, какие именно шаги он считает необходимыми для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, по их мнению, его заявление свидетельствует о возможной готовности Соединенных Штатов усилить свое участие в урегулировании украинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

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    26 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Новосергеевку, а группировка «Восток» освободила Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции около Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 545 военнослужащих, шесть бронемашин, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенка ДНР и Сладкого Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Новой Сечью, Соляниками, Храповщиной, Варачино, Юнаковкой и Садками Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уды, Ивашков и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Сеньково, Бологовки, Путниково, Соболевки, Купянска, Ольговки Харьковской области, Карповки и Зеленой Долины ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Серебрянки, Васюковки, Переездного, Звановки, Плещеевки, Часова Яра, Иванополья и Ильича ДНР.

    Противник потерял до 170 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155 мм гаубицу М114. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны около Малых Щербаков, Каменского Запорожской области, Ингульца и Антоновка Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР.

    Накануне российские войска освободили Ялту в ДНР, а до этого они освободили Дылеевку в ДНР.

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    26 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

    Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на явную усталость западных лидеров от выходок Владимира Зеленского, Украине удалось сохранить прежние объемы финансовой поддержки. Это главное достижение Киева, благодаря которому власти республики могут назвать состоявшийся саммит успешным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Гааге завершился саммит стран НАТО.

    «Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

    «Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

    «Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

    «Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    26 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    ВКС России ударили авиабомбой ФАБ-1500 по пункту ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ВКС атаковали временные дислокации подразделений ВСУ в Днепропетровской области и районе Новоэкономического, используя авиабомбы с модулями планирования, сообщает Минобороны.

    Для атаки была использована авиабомба ФАБ-1500, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что еще два авиаудара были выполнены в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР. По данным ведомства, для этих ударов применялись три авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Пресс-служба министерства добавила, что удары пришлись по временным дислокациям подразделений ВСУ. Министерство обороны также опубликовало видеозапись, подтверждающую проведение авиационных атак.

    Накануне воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по укрепрайону подразделений ВСУ в районе Попова Яра в ДНР, уничтожив фортификационные сооружения и огневые позиции и склады боеприпасов.

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    26 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Washington Post

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о способности разрешить украинский конфликт за 24 часа и заявил, что этот конфликт – один из самых сложных.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге ответил на вопрос о том, почему его обещание решить украинский вопрос за 24 часа не реализовалось.

    «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент России) Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (лидером киевского режима Владимиром) Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    При этом на прошлой неделе он сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области
    Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский поручил новому подразделению сконцентрироваться на строительстве укреплений и инженерных заграждений в Сумской области.

    Специальная группа по вопросам обороны Сумской области была создана в Вооруженных силах Украины, сообщает ТАСС. Ее формирование подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Основная задача подразделения – защита территории региона, в первую очередь городов и общин.

    Сырский сообщил: «В командовании нашей группировки на северо-слобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумской области – ее городов и общин. Первоочередные задачи – это усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области. Командиры ВСУ в регионе оказались охвачены деморализацией.

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