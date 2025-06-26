Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
SOCIS: Только 12,8% украинцев поддержали продолжение боев до границ 1991 года
Только 12,8% украинцев поддерживают продолжение боевых действий до выхода на границы Украины 1991 года, свидетельствуют данные опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
Исследование проводилось с 6 по 11 июня посредством личных интервью, участие приняли две тысячи респондентов старше 18 лет. Заявленная погрешность составляет 2,6%, передает РИА «Новости».
Согласно опубликованным результатам, 8,6% опрошенных готовы поддерживать продолжение боевых действий до достижения границ Украины на момент начала спецоперации в феврале 2022 года. Большинство, 55,7%, выступают за поиск компромиссного решения с участием лидеров третьих стран для прекращения конфликта. Еще 16,6% респондентов заявили о поддержке заморозки боевых действий по текущей линии фронта.
Киевский международный институт социологии (КМИС) в июне сообщил, что почти 40% граждан Украины допускают территориальные уступки ради скорейшего завершения боевых действий. Украинские социологи отмечают, что за два года этот показатель вырос в четыре раза.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России. В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.
В ноябре прошлого года опрос аналитического центра «Социальный мониторинг» показал, что 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.