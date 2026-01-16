«Казтрансойл» сократил перевалку нефти в КТК на 15%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Казахстанский оператор «Казтрансойл» снизил объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников, на 15% в 2025 году, передает ТАСС. За год через КТК было отправлено 3 млн 559 тыс. тонн нефти, что на 15% меньше, чем в 2024 году.

Компания пояснила, что из-за нестабильности на мировых энергетических рынках и угроз КТК ей пришлось провести координационную работу с партнерами и переориентировать часть экспорта на альтернативные маршруты. В качестве альтернативных направлений использовались морские порты Новороссийска и Усть-Луги, пункт «Адамова Застава» в Польше, нефтепровод Атасу – Алашанькоу в Китай, а также возобновились поставки в Узбекистан и Киргизию.

В то же время выросли поставки по другим маршрутам. На участке Атырау – Самара перевалка нефти увеличилась на 7% и составила 11 млн 134 тыс. тонн, поставки в Германию выросли на 44% – до 2 млн 146 тыс. тонн. По системе «Казахстанско-Китайский трубопровод» прокачано 19,5 млн тонн – на 4% больше, объем по «МунайТас» увеличился на 6% – до 6 млн 129 тыс. тонн.

Также отмечается, что на дочерних структурах «Казтрансойла», в том числе Батумском нефтяном терминале и Petronas Limited, перевалка нефтепродуктов и газа выросла на 3% и достигла 1 млн 913 тыс. тонн. Перевалка нефти в порту Актау, предназначенной для отправки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, снизилась на 4% – до 3 млн 226 тыс. тонн, сообщили в компании.

Консолидированный объем перевалки нефти «Казтрансойла» в 2025 году, включая внутренние и внешние поставки, составил 47 млн 33 тыс. тонн.

