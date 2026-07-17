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    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    26 комментариев
    17 июля 2026, 16:22 • Новости дня

    Казахстан сообщил об остановке поставок нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В июле и августе экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок по трубопроводной системе остановлен из-за возникших сложностей при транзите.

    Власти республики не планируют прокачку нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба» в ближайшие два месяца. В пресс-службе Минэнерго Казахстана отметили, что ограничения носят инфраструктурный характер и возникли на транзитной стороне, пишет ТАСС.

    «В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод «Дружба» в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита», - заявили в ведомстве. Казахстанские власти считают ситуацию временной и продолжают работу над диверсификацией маршрутов на европейские рынки.

    С 1 мая республика направляла сырье в Германию в обход «Дружбы». Экспортные потоки были переориентированы через российский порт Усть-Луга и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго пообещали дополнительно проинформировать общественность о возобновлении поставок после нормализации технических условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление казахстанской нефти на другие маршруты с 1 мая.

    Позже министерство энергетики Казахстана изменило схему экспорта 260 тыс. тонн сырья через российские порты. Александр Новак объяснил этот шаг повреждениями инфраструктуры нефтепровода.

    16 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские телефонные аферисты организовали взрыв в Казахстане, использовав обманутых пенсионеров.

    Работники кол-центра убедили пожилых людей принести в банк торт и подорвать его, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Преступники планировали устроить теракт в России, но перепутали казахстанский Павлодар с российским. Географическая ошибка произошла из-за того, что телефонные коды в обеих странах начинаются с одинаковой цифры +7.

    До этого пенсионеры стали жертвами тех же злоумышленников, вложив средства в фиктивные инвестиционные проекты. Аферисты пообещали помочь вернуть потерянные сбережения и заставили стариков пойти на преступление. Сейчас правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел.

    В январе текущего года сотрудники ФСБ предотвратили теракт обманутого телефонными аферистами мужчины на железнодорожном мосту в Пермском крае.

    В прошлом году московский школьник под влиянием украинских злоумышленников попытался поджечь здание управы района Внуково.

    В мае правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального узла связи украинских кол-центров в Петербурге.

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    14 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России

    Экс-чиновник Минобороны ФРГ заявил о необходимости пересмотра подхода к Калининграду и Крыму

    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России
    @ IMAGO/HMB-Media/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил с призывом усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. Соответствующее заявление он сделал, рассуждая о стратегии европейских стран в отношении Москвы.

    По мнению Ланге, европейским партнерам следует изменить подход к российским стратегическим территориям.

    «Крым и Калининград не должны быть для России стратегическими форпостами. Напротив, они должны превратиться в дорогостоящие стратегические уязвимости», – заявил он, передает RT.

    Он также выразил мнение, что европейским государствам необходимо наращивать давление на Россию в Калининградской области и акватории Балтийского моря. Высказывания Ланге прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в странах Европы о мерах военного и политического сдерживания России, а также усиления внимания НАТО к Балтийскому региону.

    Напомним, европейские страны отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по этому региону.

    Сенатор Григорий Карасин счел подобные слова поводом для начала ограниченной военной операции.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»

    Захарова: Завершающий работу в России посол ФРГ Ламбсдорф не заслужил света

    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из России цитатой из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

    В соцсетях посольства образ Ламбсдорфа, неизменно появлявшегося в шляпе, был сопоставлен с Воландом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает ТАСС.

    Во фрагменте интервью, опубликованном посольством, Ламбсдорф рассказал, что удивлен популярностью своей шляпы в германских СМИ и отметил, что жил в «чудесном районе недалеко от Патриарших прудов». Его собеседник из пресс-службы напомнил, что Воланд, которого в первой главе романа приняли за немецкого профессора, также изображен в головном уборе.

    Следует отметить, что в тексте романа при первом появлении Воланда речь идет о сером берете.

    В ответ на этот ролик Захарова разместила фрагмент интервью в своем Telegram-канале, сопроводив его музыкой из сцены бала у сатаны из сериала «Мастер и Маргарита». «Он не заслужил света», – написала она о Ламбсдорфе, отсылая к одной из финальных глав произведения Булгакова.

    Фразу, приведенную Захаровой, в конце романа произносит Левий Матвей в разговоре с Воландом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ламбсдорф отправится в Германию на автомобиле. Захарова подтвердила вызов Ламбсдорфа в МИД и напомнила, что он не владеет русским языком.

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской.

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    17 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Казахстан решил направить 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море
    Казахстан решил направить 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Казахстанское министерство воды и ирригации запланировало направить более 1 млрд кубометров воды в Северное Аральское море до конца года.

    «Еще 1,2 млрд кубометров воды будет направлено в Северное Аральское море до конца текущего года», – заявили в профильном ведомстве, передает РИА «Новости».

    С октября 2025 года по реке Сырдарья в водоем уже поступило 1,4 млрд кубометров, сейчас сброс составляет 40 кубометров в секунду.

    Общий объем воды достиг 23,5 млрд кубометров. Соленость снизилась на 10%, составив 7,9 промилле, что позволило возродить рыбное хозяйство: за первое полугодие 2026 года выловили 4,2 тыс. тонн рыбы.

    Совместно со Всемирным банком разрабатывается вторая фаза проекта реконструкции Кокаральской плотины. Цель мероприятий – увеличить объем воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров.

    В 2025 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о приближении экологической катастрофы на Каспии. Уровень воды в этом водоеме в прошлом году опускался ниже минимальных значений за весь период инструментальных наблюдений.

    Для решения региональных проблем водообеспечения Казахстан, Таджикистан и Узбекистан договорились о совместном использовании водохранилища Бахри Точик.

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    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    14 июля 2026, 23:13 • Новости дня
    Германия отказалась участвовать в первых учениях «коалиции желающих»

    DPA: Германия отказалась участвовать в учениях «коалиции желающих»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство ФРГ решило проигнорировать осенние военные маневры союзников на польской территории из-за их небольшого масштаба и сугубо штабного характера, сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

    «Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих», сформированной для поддержки Украины, которые пройдут в Польше, сообщили правительственные источники. Учения охарактеризовали как «небольшие штабные учения», которые пройдут без участия Германии», – передают источники агентства DPA в Берлине.

    Коалиция из примерно 35 союзников Украины на встрече в Париже в понедельник согласовала первые учения многонациональных сил по поддержке Киева.

    Цель коалиции – «подготовить конкретные гарантии безопасности для Украины, а также для региона», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Он также назвал Францию и Британию в качестве стран-участниц. Штабные учения в основном направлены на отработку командными штабами процессов принятия решений и передвижения войск, как правило, без перемещения военной техники или солдат по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине. Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине.


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    17 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской

    Захарова: Современная пропаганда Германии схожа с нацистской

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что при разговоре с послом Германии Александром Ламбсдорффом заявила ему о сходстве современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    Захарова в эфире Первого канала рассказала, что вызов посла был связан с вовлеченностью Берлина в преступления Киева и с чудовищной пропагандой Германии.

    «Я, проводя с ним воспитательную беседу, отметила, что все это уже действительно не просто напоминает, а как калька повторяет контуры тех самых немецко-фашистских листовок, которые распространялись на оккупированных Третьим рейхом территориях или в преддверии захода в новые города и села», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Ламбсдорфф на ее слова фыркнул, заявил, что такого не может быть, и спросил, как российская сторона может проводить подобные параллели.

    После этого Захарова открыла тексты листовок Третьего рейха и зачитала их дипломату. «Они начинались как обычно: «Русский Иван или русские, сдавайтесь, во всем виновато ваше правительство», – рассказала Захарова.

    Она отметила, что обращения начинались словами о виновности российского правительства и призывами сдаться, за которыми следовали обещания благополучия и мира в обмен на лояльность рейху, и заявила, что нынешние заявления Берлина звучат очень похоже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году немецкие политики и СМИ использовали антироссийские лозунги, и эксперты называли такую риторику проявлением реваншизма и сходством с пропагандой нацистской Германии.

    В первой в истории Германии стратегии национальной безопасности, выпущенной в 2023 году, Россия открыто называется главным противником Европы и, соответственно, ФРГ.

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    17 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Захарова рассказала об отказе пожать руку послу Германии

    Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Ламбсдорффу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что не стала пожимать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи, которая состоялась 13 июля, передает Lenta.ru.

    «Да, это так», – заявила дипломат, комментируя соответствующее утверждение немецкого посла.

     Ламбсдорфф в интервью изданию Der Spiegel перед своим уходом с должности рассказал об этом инциденте. Дипломат сообщил, что Захарова отказалась от рукопожатия в начале встречи после его вызова в МИД России. Кроме того, посол отметил, что атмосфера на подобных мероприятиях была довольно холодной.

    Ранее 13 июля Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорффа.

    Во время беседы Мария Захарова указала дипломату на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    Позже официальный представитель ведомства прокомментировала отъезд немецкого посла из страны цитатой из романа Михаила Булгакова.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    16 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    В Германии начали расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Прокуратура ФРГ начала расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау заподозрила сатирика Уве Штаймле в нарушении общественного спокойствия из-за резких высказываний в адрес бывших и действующих руководителей страны, сообщил журнал Der Spiegel.

    Правоохранительные органы города Дессау-Рослау инициировали проверку в отношении артиста после его выступления на мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Поводом стали комментарии сатирика о бывшем канцлере Ангеле Меркель и нынешнем главе правительства Фридрихе Мерце, передает ТАСС.

    Прокуратура усматривает в действиях Штаймле признаки правонарушения по статье об угрозе совершения преступных деяний. Во время своего выступления артист заявил, что Меркель решила позировать для портрета стоя, так как «догадывается, что скоро будет сидеть».

    «В настоящий момент она пока висит», – добавил сатирик, отметив, что в случае падения портрета ее «поставят к стенке».

    Говоря о действующем канцлере, Штаймле задался вопросом об отсутствии деятелей, подобных полковнику Клаусу фон Штауффенбергу, который участвовал в заговоре против Адольфа Гитлера в 1944 году. Эти слова также привлекли внимание правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении канцлера Фридриха Мерца с Пиноккио.

    Позже глава немецкого правительства пожаловался на беспрецедентную травлю в интернете.

    В июне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель публично назвала политика лжецом.

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    15 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Германия решила присоединиться к военным маневрам в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие войска присоединятся к осенним учениям союзников на польской территории, несмотря на предыдущие отказы от участия в данном мероприятии.

    Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус опроверг прошлые заявления об отказе Берлина от маневров, передает РИА «Новости». «Германия примет участие в этих учениях. Правительство ФРГ изучает, как именно будет выглядеть это участие», – заявил чиновник.

    Детали формата интеграции обсудят в пятницу на заседании немецко-французского совета по безопасности и обороне. Осенние тренировки анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что основу контингента составят военные Британии и Франции.

    Представители объединения ранее собирались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает действия этой группы стран. Он назвал участников коалиции подстрекателями войны, не желающими мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правительство ФРГ отказалось от участия в осенних маневрах союзников на польской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение этих военных учений в сентябре.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к данной коалиции.

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    15 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Мерц призвал США воздержаться от вмешательства в выборы в Германии

    Канцлер ФРГ Мерц потребовал от США не вмешиваться в немецкие выборы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Германии призвал американскую сторону воздержаться от поддержки определенных политических сил в преддверии предстоящих избирательных кампаний в стране.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов, призвав отказаться от вмешательства в немецкий избирательный процесс, передает ТАСС.

    «Я всегда говорил, что мы с нашей стороны не вмешиваемся в американские выборы. Мы всегда этого придерживались. И наоборот, я не хотел бы, чтобы американское правительство или близкие ему институты вмешивались в германские выборы», – подчеркнул политик во время выступления в Берлине.

    Глава правительства также напомнил о незаконности финансирования политических партий Германии из-за рубежа. Он выразил надежду, что международные партнеры ФРГ будут соблюдать установленные правовые нормы. В сентябре текущего года в Германии запланировано проведение земельных выборов в Берлине, Мекленбурге – Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Фридрих Мерц заявил о возмутительном вмешательстве Вашингтона в немецкие выборы.

    В мае глава правительства ФРГ признал сложность руководства страной при администрации президента США Дональда Трампа. Незадолго до этого американский президент назвал работу немецкого канцлера ужасной.

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    15 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Хегсет потребовал от Ирака разоружить проиранские группировки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для расширения военного и экономического партнерства Багдаду необходимо полностью взять под контроль безопасность в стране и пресечь деятельность связанных с Тегераном вооруженных формирований, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной», – заявил Хегсет в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Во вторник, 14 июля, иракский премьер-министр Али аз-Зейди посетил Пентагон в рамках официального визита в Вашингтон.

    Глава Пентагона добавил, что США рассчитывают на лидерство Ирака в борьбе с запрещенной в России международной террористической группировкой ИГ.

    Это связано с приближающимся завершением международной операции «Непоколебимая решимость». Хегсет подчеркнул, что обеспечение безопасности откроет путь к активному торговому взаимодействию.

    Помимо переговоров в Пентагоне, Али аз-Зейди провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Политики подробно обсудили ключевые вопросы экономического сотрудничества и региональной стабильности.

    В начале июля госкомпания Ирака подписала соглашение с американской корпорацией Halliburton о передаче под управление двух крупных нефтяных месторождений на юге страны. В конце июня компания Basra Oil Company остановила перекачку нефти с месторождения «Западная Курна – 2».

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    15 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Мерц признал наличие пробелов в обороне Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фридрих Мерц выразил обеспокоенность состоянием национальной безопасности Германии, заявив, что страна «еще не находится там, где должна бы находиться». Канцлер отметил, что ФРГ продолжает наращивать оборонный потенциал.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил тревогу по поводу состояния национальной безопасности. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что страна активно пытается устранить пробелы в военной сфере, передает ТАСС.

    «Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день», – отметил политик.

    Канцлер добавил, что государство сейчас находится в промежуточном состоянии между миром и войной. При этом он подчеркнул небывалые темпы восстановления обороноспособности. Ранее политик неоднократно указывал на планы превратить Бундесвер в самую мощную конвенциональную армию Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Берлин договорился с Вашингтоном о размещении американских крылатых ракет Tomahawk на территории ФРГ.

    До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус признал серьезные трудности с комплектованием литовской бригады бундесвера. Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Фридриха Мерца в практической подготовке страны к войне.

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