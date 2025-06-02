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Казахстан, Таджикистан и Узбекистан договорились делить воду хранилища «Бахри Точик»
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол о совместном использовании ресурсов водохранилища «Бахри Точик» для орошения земель в летний период.
Документ о совместном использовании водохранилища был подписан министрами водных ресурсов Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, передает РИА «Новости». Протокол определяет порядок эксплуатации объекта с июня по август 2025 года, а также предусматривает эффективное и сбалансированное распределение воды между участвующими странами.
Согласно данным пресс-службы казахстанского министерства водных ресурсов, ожидается, что объем подачи воды в Казахстан во время пика вегетационного периода составит 491 миллион кубометров. Документ включает график эксплуатации водохранилища и направлен на укрепление сотрудничества между странами.
Нуржан Нуржигитов отметил, что укрепление регионального партнерства в управлении водными ресурсами является отдельным приоритетом. Он заявил: «Вода – это не только природный ресурс, но и инструмент устойчивого развития и региональной стабильности. Только благодаря взаимодействию мы сможем эффективно противостоять климатическим вызовам».
В мае министерство водных ресурсов Казахстана сообщило, что страны Центральной Азии направят в республику более 4 млрд кубометров воды для орошения сельхозугодий южных областей страны в течение поливного сезона. Водохранилище «Бахри Точик» играет ключевую роль для сельского хозяйства и энергетики региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму в 2025 году начнется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ для решения проблемы водоснабжения Ялты и Алушты. В Стамбуле на фоне продолжительной засухи пересохли семь из десяти водохранилищ, что привело к истощению запасов пресной воды в городе.