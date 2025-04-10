Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Аксенов объявил о начале строительства водохранилищ в Крыму
В Крыму в этом году начнется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ общим объемом 14 млн кубометров, что должно решить проблему водоснабжения Ялты и Алушты и продлится около полутора лет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, строительство двух новых водохранилищ для обеспечения водоснабжения Алуштинского и Ялтинского регионов в Крыму начнется в этом году, сообщает РИА «Новости». Ожидается, что проект будет завершен за полтора года. Аксенов отметил, что «ведутся проектно-изыскательские работы». Он подчеркнул, что с завершением строительства будут устранены риски водоснабжения в этих регионах.
На реализацию проекта выделено 22,4 млрд рублей в рамках национального проекта. Мартовское водохранилище объемом 5,5 млн кубометров планируется построить на реке Марта для снабжения Ялты. Солнечногорское водохранилище объемом 8,5 млн кубометров будет располагаться на реке Улу-Узень Восточный и обеспечит водой Алушту.
В настоящее время Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ. Однако летом воды недостаточно, что создает проблемы. Ялта получает воду из местных источников, а также водохранилищ, созданных в советское время: Счастливенского и Загорского. Для подачи воды в Ялту сквозь горную гряду был построен гидротоннель, недавно был проложен новый гидротоннель, так как старый пришел в упадок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Феодосии возникли перебои с водоснабжением из-за пожара, повредившего важные системы. Крымский парламент отверг возможность водной блокады республики, указывая на наличие собственных ресурсов. В Крыму призвали организовывать водоснабжение без учета Северо-Крымского канала, подчеркивая важность независимости от внешних факторов.