В Крыму призвали организовывать водоснабжение без учета Северо-Крымского канала

Глава Госсовета Крыма заявил о необходимости выстраивать водоснабжение полуострова без Северо-Крымского канала

Власти Крыма должны отказаться от разработки стратегии водоснабжения полуострова с расчетом на Северо-Крымский канал, всего должно хватать без надежды на него, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Константинов отметил, что воды должно в Крыму хватить без Северо-Крымского канала. По его словам, за короткое время люди только начали выстраивать какие-то предприятия, и тут этот удар, передает ТАСС.

В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново. Следственный комитет России возбудил дело о терроризме после разрушения плотины Каховской ГЭС.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства получает доклады о текущей ситуации со стороны Минобороны и других служб. Кроме того, он подчеркнул, что у Крымского полуострова есть «определенный запас прочности» по водоснабжению.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС.