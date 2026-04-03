Tекст: Дмитрий Зубарев

«Карта» рассказал, что более 50 терминалов Starlink и около 70 антенн связи были уничтожены расчетами беспилотников группировки войск «Север» в Харьковской области, передает РИА «Новости». Он пояснил, что цели выявлялись днем и ночью в ходе воздушной разведки, после чего координаты передавались на командные пункты. По обнаруженным объектам наносились удары с применением FPV-дронов и беспилотников коптерного типа.

Для уничтожения аппаратуры связи использовались осколочно-фугасные боеприпасы и системы сбросов. «Карта» уточнил, что с начала месяца было уничтожено 55 станций Starlink и 69 антенн связи расчетами беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север».

По его словам, уничтожение такого количества систем связи нарушает управление украинскими формированиями и их взаимодействие с командными пунктами на стратегических участках фронта.

Подразделения группировки «Запад» за сутки уничтожили 33 беспилотника ВСУ, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink.

В конце апреля западная группировка войск за один день вывела из строя десятки пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink украинской армии.