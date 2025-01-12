Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.4 комментария
Российские военные уничтожили терминал Starlink на Украине
Группировка «Север» ликвидировала терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
Российские военные из группировки «Север» уничтожили спутниковый терминал Starlink Вооруженных сил Украины в лесистой местности Харьковской области, используя боевой беспилотник.
Российские военные из группировки «Север» успешно ликвидировали спутниковый терминал связи Starlink, принадлежащий Вооруженным силам Украины, в Харьковской области, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России, которое также предоставило видеокадры уничтожения терминала.
По словам представителей Министерства обороны, обнаружение терминала произошло благодаря средствам воздушной разведки одного из подразделений группировки «Север». Терминал находился в лесистой местности. После тщательного анализа разведывательных данных было решено нанести по нему огневой удар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о значительном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи, Росгвардия уничтожила станцию ВСУ Starlink в Черниговской области, а Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии.