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В Феодосии возникли перебои с водоснабжением из-за пожара
Перебои с водоснабжением в Феодосии начались из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии начали фиксировать перебои с водоснабжением из-за пожара на нефтебазе и ремонта Северо-Крымского канала. Организован подвоз воды для жителей.
Перебои с водоснабжением в Феодосии начались из-за повышенного расхода воды на тушение пожара на нефтебазе и ремонтных работ на Северо-Крымском канале, передает ТАСС. Как сообщает ГУП «Вода Крыма», жителям организован подвоз воды.
Перебои коснулись Приморского, Берегового и района Ближних Камышей. Подача воды будет осуществляться из двух водохранилищ, Феодосийского и Фронтового. Сообщается, что возможны временные ухудшения качества питьевой воды по органолептическому показателю.
Прокуратура региона контролирует соблюдение прав жителей и выехала в пункты временного размещения. Перекрыто движение транспорта на нескольких улицах города, скорректированы графики движения городского транспорта.
Пожар на нефтебазе в Феодосии вспыхнул 7 октября. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие от пожара получат компенсации. Администрация города сообщила, что сумма ущерба будет определена по итогам работы четырех комиссий.
Напомним, накануне количество эвакуированных из-за пожара на нефтебазе в Феодосии достигло 1129 человек, при этом было выявлено превышение диоксида серы в районе Ближние Камыши. Днем ранее съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия – Владиславовка вновь открылся после временного закрытия из-за пожара.
Эксперты отмечали, что продукты сгорания горючего представляют угрозу для детей.