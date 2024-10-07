Терапевт объяснила опасность горения нефтепродуктов для людей

Терапевт Медзиновская порекомендовала жителям Феодосии выходить на улицу в марлевой повязке

Tекст: Татьяна Косолапова

«В результате сгорания такого количества нефтепродуктов, как в Крыму, образуются опасные токсические вещества – сернистый ангидрид, окись углерода, азота, серы, которые вызывают кислотные дожди. Поэтому необходимо защищаться не только напрямую от дыма, но даже от попадания под дождь в ближайшие пару дней после катастрофы», – говорит Медзиновская.

Однако в случае, если человек спустя недолгое время после чрезвычайной ситуации на нефтебазе все же попал под «черный» дождь, то врач рекомендует по приходу домой тут же принять горячий душ с использованием мыла.

Следствием долгого пребывания в зоне наибольшей опасности могут быть головокружения и другие признаки токсического воздействия на организм, например, туман в голове, тошнота, рвота, предупреждает терапевт. Поэтому и была необходима своевременная эвакуация живущего у нефтебазы населения.



Кроме того, высокую угрозу продукты сгорания горючего представляют для детей. Родителям с детьми, проживающими в этом районе, лучше выехать из зоны риска, которая, по заключению экологов, составляет 10 км в радиусе. Если переезд сейчас невозможен, то следует хотя бы воздержаться от прогулок на свежем воздухе в ближайшее время. На улицу жителям района выходить лучше в марлевой повязке, смоченной в воде. В случае если пребывание на открытом воздухе затягивается, то необходимо сложить в несколько слоев влажное полотенце и дышать через него.

«Пока эксперты не провели проверки, жителям окрестностей стоит воздержаться от сборов грибов в районе, а также от рыбной ловли. Особо стоит поберечься аллергикам и астматикам. Не стоит покидать дом без ингалятора и нужно стараться находиться в комнате с хорошей фильтрацией воздуха», – рекомендует Медзиновская.

Она объясняет, что поступление продуктов горения снижают в организме концентрацию доступного кислорода, что вызывает повреждение в наиболее чувствительных к дефициту кислорода тканях: мозга, миокарда.

Ночью на нефтебазе в Феодосии, которая находится на юго-востоке полуострова Крым, произошел мощный пожар, незадолго до которого местные жители слышали несколько мощных взрывов. В связи с ситуацией в городе перекрыли несколько улиц, объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Вблизи горящего объекта эвакуировали около 300 человек.