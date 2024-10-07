Из Феодосии эвакуировали 300 человек после пожара на нефтебазе

После пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали около 300 человек в ПВР

Tекст: Вера Басилая

Ткаченко сообщил, что люди были размещены в пункты временного размещения. Прокуратура республики взяла на особый контроль соблюдение прав жителей. В своем телеграм-канале прокуратура подчеркнула, что сотрудники выехали в пункты временного размещения для контроля над ситуацией, передает ТАСС.

Прокуратура следит за обеспечением эвакуированных водой, продовольствием и медикаментами, также организованы горячие линии. Между тем, площадь пожара достигла 800 квадратных метров, огонь охватил три резервуара с нефтепродуктами, передает РИА «Новости».

Экстренные службы продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара. Местные власти и спасательные службы работают совместно для минимизации последствий происшествия.

Движение поездов на участке Феодосия – Владиславовка в Крыму было приостановлено из-за пожара на нефтебазе.

Власти Феодосии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в ответ на этот пожар.

В связи с инцидентом в Феодосии перекрыли движение на улицах Геологической и Федько, что ограничило транспортный поток от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.

