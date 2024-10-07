Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Из Феодосии эвакуировали 300 человек после пожара на нефтебазе
После пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали около 300 человек в ПВР
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировано около 300 человек, которые направлены в пункты временного размещения,сообщтл глава администрации города Игорь Ткаченко.
Ткаченко сообщил, что люди были размещены в пункты временного размещения. Прокуратура республики взяла на особый контроль соблюдение прав жителей. В своем телеграм-канале прокуратура подчеркнула, что сотрудники выехали в пункты временного размещения для контроля над ситуацией, передает ТАСС.
Прокуратура следит за обеспечением эвакуированных водой, продовольствием и медикаментами, также организованы горячие линии. Между тем, площадь пожара достигла 800 квадратных метров, огонь охватил три резервуара с нефтепродуктами, передает РИА «Новости».
Экстренные службы продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара. Местные власти и спасательные службы работают совместно для минимизации последствий происшествия.
Движение поездов на участке Феодосия – Владиславовка в Крыму было приостановлено из-за пожара на нефтебазе.
Власти Феодосии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в ответ на этот пожар.
В связи с инцидентом в Феодосии перекрыли движение на улицах Геологической и Федько, что ограничило транспортный поток от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.