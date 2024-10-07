Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.41 комментарий
Пожар на нефтебазе в Крыму остановил движение поездов
Движение поездов на участке Феодосия – Владиславовка в Крыму приостановлено из-за пожара на нефтебазе
В Крыму временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка, это связано с возгоранием на феодосийской нефтебазе.
Движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранспорта Крыма. Причиной стали технические проблемы, связанные с инцидентом на феодосийской нефтебазе. Работники оперативных служб прилагают усилия для скорейшего решения возникших трудностей.
Пассажиров просят следить за обновлениями в официальных источниках, сообщая, что информация о возобновлении движения поездов будет предоставлена позже. В связи с происшествием также изменены маршруты и графики движения городского и пригородного транспорта в Феодосии.
Советник главы Крыма Олег Крючков ранее сообщил, что на феодосийской нефтебазе утром произошло возгорание. Пострадавших и жертв нет. По его словам, пожарные службы активно работают на месте происшествия.
В Феодосии вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за пожара на нефтебазе. В связи с инцидентом в Феодосии перекрыли движение на улицах Геологической и Федько, что ограничило транспортный поток от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.