Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
В Феодосии перекрыли движение из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии перекрыли движение на улицах из-за возгорания на нефтебазе
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе перекрыли движение на улицах Геологической и Федько, что ограничило транспортный поток от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.
В Феодосии возникло возгорание на нефтебазе, из-за чего власти были вынуждены принять меры по ограничению движения, передает «ТАСС». Глава администрации города, Игорь Ткаченко, сообщил о перекрытии движения на улицах Геологической и Федько.
Эти меры затронули участок от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Такое решение было принято для обеспечения безопасности и минимизации последствий происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные полностью ликвидировали крупный лесной пожар в районе горного хребта Тепе-Оба под Феодосией в Крыму. В связи с пожаром в горно-лесистой местности в Крыму эвакуировали 100 человек из СНТ «Рассвет», как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении.