В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

Tекст: Денис Тельманов

«Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.