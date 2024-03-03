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    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    13 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    3 марта 2024, 06:05 • Новости дня

    За ночь средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом

    Средства ПВО сбили за ночь 38 украинских беспилотников над Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

    «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Отмечается, что дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА уничтожены над Республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что ночью 3 марта на Крымском мосту временно перекрывали движение. Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    При этом в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

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    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    1 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На государственном испытательном космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск твердотопливной МБР подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с разделяющейся головной частью, заявило российское министерство обороны.

    Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке, все поставленные задачи выполнены в полном объеме, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса. В ходе подготовки к мероприятию РВСН отработали передислокацию в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска.

    Ранее комплекс «Ярс» заметили на улицах Москвы. Минобороны уточняло, что машины направлялись в Московскую область для подготовки к параду Победы.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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    1 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, документ вступает в силу со дня опубликования.

    В соответствии с указом в 2024 году призываются россияне, пребывающие в запасе, они пройдут военные сборы в ВС России, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Сборы граждан, находящихся в запасе, – это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выручки резервистов, такие мероприятия проходят каждый год.

    В 2023 году Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян в мае.

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    29 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям заниженными

    Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям нереально заниженными

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский военнопленный Игорь Мыгаль, пулеметчик 3-го Луганского погранотряда, которого забрали в ВСУ насильно, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нереально занизил цифры по потерям в армии.

    «Мне показали интервью Зеленского. Он говорит, за два года только 31 тыс. человек  потерь. Каких потерь 31 тысяча? Это нереально. Больше, намного больше», – сказал Мыгаль, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «потери очень большие, там очень бомбят, работают дроны, артиллерия». В момент попадания в плен боец находился в блиндаже в составе группы из трех военнослужащих.

    «Повезло, что я остался жив. Но не всем так везло. Большинство осталось тут, на Донетчине, Луганщине, в земле», – сказал украинский военный.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    29 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    В России начали создавать военный вездеход-амфибию «Тритон»

    В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создается вездеход-амфибия «Тритон» для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации, сообщил гендиректор предприятия разработчика «Тритона» ООО «Арго» Константин Багдасаров.

    По его словам, компания «Арго» приступила к разработке новой перспективной машины «Тритон», одним из перспективных направлений применения которой является форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО, передает РИА «Новости».

    Багдасаров рассказал, что эффективным вариантом форсирования рек представляется переброска групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять бойцов в каждой на одном из участков водной преграды.

    Одним из преимуществ «Тритона» является размещение двигателя, которое позволяет «прыгать» в воду с обрыва, не теряя плавучести, при этом грузоподъемность вездехода на воде – 1,5 тонны, на земле – 1 тонна.

    Багдасаров также отметил, что сегодня идет сборка первого опытного образца «Тритона», испытания которого должны начаться в мае-июле 2024 года.

    Ранее российские инженеры разработали вездеходную автомобильную платформу открытого типа для передвижения «кочующих» огневых позиций» и сопровождения колонн бронетехники.

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    29 февраля 2024, 12:33 • Новости дня
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевые возможности российских Вооруженных сил увеличились многократно, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    «Боевые возможности Вооруженных Сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», – заявил Путин.

    Не мы начинали войну на Донбассе, отметил глава государства, «но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан».

    Российские силы, по словам президента, уверенно наступают по целому ряду направлений.

    Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, указал Путин. Он отметил также, что все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены.

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    1 марта 2024, 17:10 • Новости дня
    «Адмирал Горшков» провел успешные учения в Баренцевом море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Баренцевом море прошли учения фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», корабль отработал учения по поиску подлодки условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

    Фрегат провел в Баренцевом море несколько общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть, сообщили в СФ, передает ТАСС.

    Учения проводились во взаимодействии с корабельным вертолетом Ка-27ПЛ. Отрабатывался поиск и слежение за подлодкой условного противника, ее исполнила атомная подлодка Северного флота. Успешно прошли стрельбы ракетой-торпедой по цели. Также отработана защита по противовоздушной защите, в том числе по защите от дронов условного противника.

    «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – многоцелевой фрегат дальней морской и океанской зоны, способен эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Корабль вооружен ракетным комплексом «Калибр-НК», он также принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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    29 февраля 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин поставил задачу укрепить группировки ВС России на западном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о планах серьезно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

    «Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. «Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто, – мы же с вами понимаем, – несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов», – отметил Путин.

    Глава государства в этой связи напомнил судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. «Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, – да знают об этом, только что сказал, – которое может поражать цели на их территории», – подчеркнул глава государства.

    «И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации – они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то», – сказал российский лидер.

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    29 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Иванов: Призывников в зоне СВО нет и быть не может

    Спецпредставитель президента Иванов: Призывников в зоне СВО нет и быть не может

    Tекст: Ольга Никитина

    Никаких призывников в зоне спецоперации в настоящее время нет и быть не может, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов.

    Иванов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что уже как минимум половина армии России состоит из контрактников, передает ТАСС.

    Он отметил, что страна движется к поставленным в СВО целям, но пока еще они не достигнуты. «Еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы, но это надо делать», – подчеркнул спецпредставитель президента.

    Россия одержит победу в специальной военной операции, выразил уверенность Иванов, добавив, что это уже проявляется на линии соприкосновения.

    В Минобороны сообщали ранее, что увеличение численности Вооруженных сил России связано с ростом угроз для страны и будет осуществляться за счет контрактников.

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    1 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

    «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сообщил, что на совещании с Советом безопасности планируется обсудить вопрос нейтрализации угроз, которые могут возникнуть для России в космической сфере.

    Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин назвал вбросами сообщения о том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Эта уловка, по его словам, призвана втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодных исключительно США.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров.

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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

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