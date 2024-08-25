Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
В Крыму началась эвакуация СНТ из-за лесного пожара
Аксенов: В Крыму началась эвакуация СНТ из-за лесного пожара
В связи с пожаром в горно-лесистой местности в Крыму эвакуируют 100 человек из СНТ «Рассвет», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что в районе пгт Орджоникидзе начался крупный пожар в лесу, принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет», есть риск распространения огня на территорию СНТ «Волна». Людей вывозят на автобусах, часть выезжает самостоятельно.
Между тем, в МЧС сообщили, что площадь пожара в Крыму в районе Тепе-Оба составляет 15 га. К тушению привлечены более 280 специалистов и 83 единицы техники, в том числе вертолеты Ми-8 МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области огонь с горящего камыша и травы перекинулся на жилые дома.