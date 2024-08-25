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    Дурова задержали во Франции по трем причинам
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    16 комментариев
    25 августа 2024, 22:15 • Новости дня

    В Крыму началась эвакуация СНТ из-за лесного пожара

    Аксенов: В Крыму началась эвакуация СНТ из-за лесного пожара

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с пожаром в горно-лесистой местности в Крыму эвакуируют 100 человек из СНТ «Рассвет», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что в районе пгт Орджоникидзе начался крупный пожар в лесу, принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет», есть риск распространения огня на территорию СНТ «Волна». Людей вывозят на автобусах, часть выезжает самостоятельно.

    Между тем, в МЧС сообщили, что площадь пожара в Крыму в районе Тепе-Оба составляет 15 га. К тушению привлечены более 280 специалистов и 83 единицы техники, в том числе вертолеты Ми-8 МЧС России.

    Ранее сообщалось, что в Ростовской области огонь с горящего камыша и травы перекинулся на жилые дома.

    25 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Найдено «пророчество» Жириновского о Дурове

    Жириновский шесть лет назад предрек Павлу Дурову проблемы в «чужом углу»

    Найдено «пророчество» Жириновского о Дурове
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад поздравлял основателя Telegram Павла Дурова с днем рождения и призывал его вернуться на Родину.

    В специальном видеообращении в 2018 году к Дурову по случаю дня рождения бизнесмена Жириновский призывал его вернуться на Родину и говорил, что ему «хватит шляться по чужим углам», пишет «Комсомольская правда».

    По словам политика, он чувствовал, что Дурова «не принимает чужая земля», а потому «хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться». Он подчеркнул, что на Родине и интереснее, и веселее.

    «Тебя ждут родные берега!» – призвал Жириновский Дурова.

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

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    24 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

    TF1: Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, сообщил французский телеканал TF1.

    По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц, запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что Дуров прибыл из Азербайджана на частном самолете.

    Французские СМИ пишут, что Дурову могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

    Ранее сообщалось, что Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram во время его визита в США.

    Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    25 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Сноуден: Задержанием Дурова Макрон опустился до захвата заложников
    Сноуден: Задержанием Дурова Макрон опустился до захвата заложников
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден осудил арест основателя Telegram Павла Дурова, назвав действия французских властей посягательством на свободу слова. Он также обвинил президента Франции в том, что тот опустился до уровня взятия заложников.

    В своем заявлении Сноуден выразил глубокое сожаление по поводу того, что президент Франции Эммануэль Макрон прибег к таким радикальным мерам, как арест Дурова. По его мнению, подобные действия подрывают фундаментальные права человека и свободу выражения мнений, передает РИА «Новости».

    «Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», – заявил Сноуден, подчеркнув, что такие методы не только дискредитируют Францию, но и угрожают свободе в глобальном масштабе.

    Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку призвал президента Франции Эммануэля Макрон покинуть страну, поскольку после задержания правоохранителями Франции основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова за ним придет армия последователей бизнесмена.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».

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    25 августа 2024, 11:03 • Новости дня
    Медведев рассказал о просчете Дурова

    Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира»

    Медведев рассказал о просчете Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров, уехав из России в поисках статуса «человека мира», столкнулся с тем, что для западного общества он так и остался «опасным русским», несмотря на попытки дистанцироваться от своей родины.

    Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что он обсуждал с Дуровым вопрос сотрудничества с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Основатель Telegram выразил принципиальную позицию против такого сотрудничества, на что Медведев предупредил о возможных серьезных проблемах в любой стране.

    «Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины. Он просчитался», – подчеркнул зампред Совбеза. Медведев считает, что для западных противников России Дуров остается «непредсказуемым и опасным русским», несмотря на его попытки интегрироваться в западное общество. В качестве контраста Медведев привел примеры Илона Маска и Марка Цукерберга, которые, по его мнению, активно сотрудничают с правоохранительными органами.

    Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что Дурова арестовали во Франции «по запросу США», которые действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.

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    25 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Guardian: ВСУ планируют демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow
    Guardian: ВСУ планируют демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пытается получить разрешение бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, поскольку Украина считает, что это приблизит переговоры с Россией, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских чиновников, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США, пишет РБК.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    Ранее сообщалось, что Британия все еще рассматривает возможность разрешить Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России.

    В минувшую субботу источники Times сообщили, что американское руководство якобы не позволяет британской стороне разрешить Украине использовать Storm Shadow вглубь российской территории.

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    25 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский до начала СВО извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС Росссии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив, что когда тот очень «сильно испугался и плакал» и отправлял человека для того, чтобы он попросил Рамзана Кадырова простить его и «Квартал 95», это он просил главу Чечни, чтобы он его простил, передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

    Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    25 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Дурова в Париже
    Стало известно о планах Дурова в Париже

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель Telegram Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер, сообщили источники AFP.

    Предприниматель намеревался поужинать в Париже. Также издание пишет, что по мнению одного из следователей, Дуров прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности», передает РБК.

    Напомним, посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

    Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.

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    25 августа 2024, 12:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военных на Курском направлении

    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 31 БМП, 72 танка, 58 БТР, 177 автомобилей, 383 боевых бронированных машины, 37 артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что также ВСУ потеряли 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    25 августа 2024, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об участии спутников США в атаке ВСУ в Курской области

    NYT: США поддержали ВСУ снимками со спутников в первые дни атаки на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, сообщила The New York Times.

    Источники NYT сообщили, что помощь оказывалась якобы не для продвижения ВСУ вглубь России, а для того, чтобы  командиры лучше смогли отслеживать российские войска, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», пишет «Лента.ру».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона».

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    25 августа 2024, 01:03 • Новости дня
    Российские политики и эксперты отреагировали на задержание во Франции Дурова

    Tекст: Вера Басилая

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что арест Дурова может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. «Этого допустить нельзя», – призвал политик.

    «Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», – заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Telegram – это фактически главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», – пишет журналист Андрей Медведев.

    «Западная Европа и США считают Telegram связанным с российским государством: для Павла было ошибкой приезжать сейчас на территорию ЕС, тем более обладая французским паспортом», – считает политолог Алексей Наумов.

    «Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», – иронично отметил сенатор Андрей Клишас.

    Политолог Павел Данилин предположил, что «скоро Telegram станет или российской соцсетью (если Дуров назло задержавшим его западным спецслужбам передаст его в РФ), или антироссийской (если ЦРУ продавит Дурова)».

    Между тем, администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Коментарии (27)
    25 августа 2024, 15:58 • Новости дня
    Симоньян предупредила о новых рисках для пользователей Telegram

    Симоньян призвала удалить «чувствительные переписки» в Telegram

    Симоньян предупредила о новых рисках для пользователей Telegram
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.

    Как указала Симоньян в своем Telegram-канале, недавние события вокруг Дурова указывают на то, что мессенджер больше нельзя считать полностью безопасным для приватной коммуникации. Она выразила опасение, что Дуров, столкнувшись с давлением со стороны государственных органов, может быть вынужден предоставить доступ к пользовательским данным.

    «Все, кто привык пользоваться "телегой" для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», – подчеркнула Симоньян.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, однако Париж отклонил эту просьбу.

    Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, где он планировал провести как минимум вечер.

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    25 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Подполье: Киев начал эвакуацию населения из Николаевской и Херсонской областей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские власти уже неделю ведут эвакуацию мирного населения из приграничных районов Николаевской и подконтрольной ВСУ части Херсонской областей, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По данным Лебедева, эвакуация из населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения, продолжается уже около недели. Он отметил, что в регионе также наблюдается повышенная активность иностранных военных, что может указывать на подготовку к крупномасштабным наступательным операциям со стороны ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он выразил опасения, что после выезда мирных жителей жилые дома будут использоваться украинскими военными в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов.

    Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что власти планируют эвакуировать еще 25 тыс. человек из Сумской области, которая граничит с Россией.

    Коментарии (7)
    25 августа 2024, 11:19 • Новости дня
    Выбросивший из окна женщину с ребенком в Москве задержан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ Росгвардии задержал мужчину, выбросившего из окна женщину и ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, мужчина задержан.

    Ранее тела женщины и ребенка нашли под окнами дома в Москве. В прокуратуре сообщили, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка, для его задержания вызвали спецназ Росгвардии.

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    25 августа 2024, 16:27 • Новости дня
    В Киеве подожгли 30-метровый флаг Украины

    Активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинское подполье «Дозор» провело акцию протеста в центре Киева, где публично подожгли 30-метровый государственный флаг, заявив о таком способе «поздравления» украинских властей с днем независимости.

    Как сообщили представители подполья, инцидент произошел на улице Владимира Рыбака, неподалеку от Киевского медицинского университета. Активисты тайно установили огромный украинский флаг на одном из зданий и подожгли его, передает ТАСС.

    Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 05:20 • Новости дня
    Премьер Британии задумался о принятии «непопулярных решений»

    Telegraph: Премьер Британии задумался о принятии «непопулярных решений»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредит «трудящихся» британцев, что ему придется принять непопулярные решения, сообщила газета Telegraph,

    Издание пишет, что Стармер готовит почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат, а непопулярные решения объяснит доставшейся его правительству в наследство от предыдущего «социальной черной дырой», передает РИА «Новости».

    По данным газеты, премьер предупредит британское население, что ситуация в стране сначала ухудшится и лишь потом пойдет на улучшение.

    Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании изучает возможность сокращения военных расходов из-за дыры в бюджете.

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