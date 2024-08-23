В Ростовской области огонь с горящего камыша и травы перекинулся на жилые дома

Степашин предложил пересмотреть роль некрополя у Кремлевской стены

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Мавзолей в данный момент выполняет скорее функцию музея, нежели место для поклонения, в этой связи сохранение этого исторического объекта оправдано, однако вопрос о захоронении тела Ленина уже неактуален, передает ТАСС.

Также озабоченность политика вызывает существование некрополя у Кремлевской стены.

«Красная площадь сегодня – место для гуляний, культурных мероприятий, а рядом – могилы. Это несоответствие», – отметил он.

Степашин предложил найти достойное место для перезахоронения останков выдающихся деятелей, захороненных в Кремлевской стене.

Политик выразил уверенность, что решение вопроса о некрополе необходимо для сохранения исторической памяти и создания гармоничного образа Красной площади.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как молодые политики России видят судьбу Мавзолея и тела Ленина. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Так, в 2017 году, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Ленина.

После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявлял, что Ленина стоит убрать с Красной площади.