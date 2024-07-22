То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Крупный пожар в астраханском СНТ повредил 14 построек
Крупный пожар в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Факел» в Астрахани начался с возгорания сухой травы, огонь охватил 14 строений, сообщили в МЧС России в понедельник.
СНТ расположено в Советском районе города, там воспламенилась сухая растительность и камыш, линия огня по фронту составляет 1,5 тыс. метров, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Пожар повредил 14 нежилых строений. Огонь распространяется быстро из-за сухой и жаркой погоды и ветра. В борьбе с огнем задействовано более 60 человек и 24 единицы техники.
В мае при пожаре в СНТ «Снегирь» в Московской области погибли шесть человек.