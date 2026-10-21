Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Житель Одессы ранил ножом сотрудника военкомата и попытался его переехать
Житель Одессы ударил ножом военкома и попытался задавить его автомобилем
В Одессе находящийся в розыске мужчина оказал вооруженное сопротивление на блокпосту, ударив сотрудника военкомата ножом в шею и попытавшись задавить его автомобилем, сообщил областной призывной пункт.
В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника военкомата и пытался задавить его автомобилем, передает ТАСС.
Инцидент произошел во время работы на блокпосту совместной группы военнослужащих и полиции. Силовики остановили транспортное средство, водитель которого пытался скрыться и создал аварийную ситуацию.
Выяснилось, что остановленный гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. При задержании мужчина оказал активное сопротивление, ранив военного ножом в область шеи, после чего попытался наехать на него машиной.
Нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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