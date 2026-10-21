Житель Одессы ранил ножом сотрудника военкомата и попытался его переехать

Житель Одессы ударил ножом военкома и попытался задавить его автомобилем

Tекст: Ольга Иванова

В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника военкомата и пытался задавить его автомобилем, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время работы на блокпосту совместной группы военнослужащих и полиции. Силовики остановили транспортное средство, водитель которого пытался скрыться и создал аварийную ситуацию.

Выяснилось, что остановленный гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. При задержании мужчина оказал активное сопротивление, ранив военного ножом в область шеи, после чего попытался наехать на него машиной.

Нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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