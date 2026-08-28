У торгового центра во Львове нашли похожий на гранату предмет

Прохожий обнаружил похожий на гранату предмет около торгового центра во Львове

Tекст: Мария Иванова

Предмет, внешне напоминающий гранату, был найден случайным прохожим на улице рядом с одним из торговых центров украинского города, передает ТАСС.

В настоящее время территория вокруг места находки оцеплена сотрудниками полиции, туда направлены специалисты-саперы.

На Украине регулярно фиксируются случаи применения и обнаружения оружия и боеприпасов. Местные правоохранительные органы отмечают, что взрывы происходят как из-за неосторожного обращения с опасными предметами, так и в результате диверсионных действий.

Представители Национальной полиции Украины ранее сообщали о массовом вывозе оружия из зоны боевых действий в другие регионы. В период с 2022 по 2026 год у населения изъяли почти 20 тыс. единиц незарегистрированного вооружения. Только в текущем году правоохранители конфисковали более 1,6 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 14,5 тыс. гранат, при этом точное количество нелегального арсенала на руках у граждан оценить невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года в Харьковской области трое мужчин погибли в результате случайного взрыва гранаты во время распития алкоголя.

Месяцем ранее в Днепропетровске участник уличного конфликта метнул боеприпас в патрульных полицейских.